El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará este 1 de febrero una gira por América Latina con el objetivo de abordar temas prioritarios como migración y seguridad. Sin embargo, detrás de esta visita también se encuentran las importantes relaciones comerciales que EE.UU. mantiene con países como El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y Panamá.

Aunque México no está incluido en esta gira, es importante destacar que la balanza comercial entre ambos países superó los 776 mil millones de dólares en 2023, según datos de la Secretaría de Economía e INEGI. Las exportaciones mexicanas a EE.UU. alcanzaron los 466 mil millones de dólares, mientras que las importaciones sumaron 309 mil millones de dólares.

Por otro lado, los países que visitará Marco Rubio tienen acuerdos comerciales con EE.UU. bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE.UU. (CAFTA-DR), firmado en 2004.

American leadership is back! Under the Trump Administration we stand with our regional partners and look forward to working with them. For my first international trip as Secretary of State I am excited to visit Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, and the Dominican… pic.twitter.com/8zjzRimgXw