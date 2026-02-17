Tiroteo en Baltimore deja un hombre muerto y otros tres heridos, no de gravedad; autoridades investigan

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Un tiroteo registrado la noche de este lunes en el oeste de Baltimore dejó como saldo una persona fallecida y tres heridas, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Baltimore, alrededor de las 21:30 hora local, oficiales del Distrito Oeste respondieron a múltiples alertas de disparos en la cuadra 2400 de Liberty Heights Avenue. Al llegar, localizaron a dos hombres con heridas de bala.

Durante el despliegue en la zona, los agentes hallaron a un tercer hombre, este sin vida, en la cuadra 2500 de la misma avenida. Además, otro hombre herido por arma de fuego acudió por sus propios medios a recibir atención médica en el bloque 3100 de Tioga Parkway.

Tres de las víctimas fueron trasladadas a hospitales del área con lesiones que no ponen en riesgo su vida. De manera preliminar, los detectives consideran que las cuatro personas resultaron afectadas en el mismo incidente.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del centro comercial Mondawmin Mall, donde se estableció un amplio perímetro de seguridad y se cerraron varias calles para permitir las labores de emergencia y la recolección de evidencias.

La investigación quedó a cargo de la unidad de Homicidios. Las autoridades trabajan para confirmar la identidad y edad de las víctimas, así como para esclarecer la dinámica de lo ocurrido. Se solicitó a cualquier persona con información que se comunique con los detectives correspondientes o con la línea anónima de Metro Crime Stoppers.

