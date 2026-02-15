Embajada de EE.UU. alerta: estafan en TikTok con cruces ilegales y vuelos clandestinos

GENERANDO AUDIO...

Estafas por cruzar ilegalemente la frontera. Foto: Cuartoscuro.

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que supuestos “coyotes” están usando TikTok para ofrecer cruces ilegales, vuelos clandestinos y “viajes directos” hacia Estados Unidos, pero se trata de una estafa.

La representación diplomática señaló que nadie puede garantizar el ingreso ilegal al país y que la frontera está “más segura que nunca”.

El mensaje fue difundido en redes sociales oficiales, donde alertan sobre publicaciones con “historias de éxito” que buscan enganchar a personas interesadas en migrar.

Embajada de EE.UU. advierte estafas de coyotes en TikTok

Según la embajada, los traficantes de personas prometen:

Cruces fronterizos “seguros”

Vuelos clandestinos hacia EE.UU.

Planes de pago con fechas urgentes

Supuestos contactos dentro del país

Las autoridades reiteraron que estos ofrecimientos son falsos y sólo buscan obtener dinero fácil. Además, subrayaron que intentar cruzar de forma ilegal puede poner en riesgo la vida y derivar en consecuencias legales.

“La frontera es más fuerte que nunca. No podrás cruzar”. Embajada de EE.UU.

Además, niega que se haya bajado la guardia en la frontera, por lo que avisa que:

La patrulla sigue trabajando

Las deportaciones continúan

Sigue siendo un delito cruzar sin autorización

¿Cómo operan los estafadores en TikTok?

Los llamados “coyotes digitales” usan TikTok para enganchar a personas que buscan viajar a Estados Unidos. Así es como operan:

Publican “historias de éxito”

Suben videos con supuestos migrantes que ya cruzaron. Muestran autos, casas o dinero. Prometen que el cruce es “seguro” y rápido.

Ofrecen vuelos y viajes “directos”

Aseguran tener rutas especiales, vuelos clandestinos o transporte sin revisión. Incluso ponen fechas límite para presionar.

Manejan planes de pago

Piden anticipos por transferencia o depósito. Ofrecen pagar “a meses” o liquidar al llegar a EE.UU. Todo sin contratos formales.

Usan urgencia y miedo

Dicen que la oportunidad es “por tiempo limitado” o que pronto cerrarán la frontera. Buscan que la persona decida sin pensar.

Una vez recibido el pago, bloquean el contacto. En otros casos, exigen más dinero a mitad del supuesto traslado.

¿Qué recomienda la Embajada?

La Embajada de Estados Unidos en México pidió:

No confiar en ofertas de cruce ilegal en TikTok

No enviar dinero a supuestos gestores

Optar por vías migratorias legales

Las autoridades reiteraron que quienes deseen viajar o trabajar en Estados Unidos deben hacerlo mediante procesos formales y autorizados.

El llamado es a no caer en engaños que pueden terminar en pérdidas económicas o en situaciones de riesgo.

