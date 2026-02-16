Tiroteo en partido de hockey deja muertos y heridos; difunden video
Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas tras un tiroteo en una pista de hockey sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, confirmó la policía. De acuerdo con la información oficial, el autor de la agresión se encuentra entre las víctimas mortales.
Según el reporte de New York Post, el tiroteo lo habría iniciado un hombre al disparar en contra de su esposa y sus hijos al interior del recinto en donde se disputaba el partido de hockey sobre hielo.
“Se confirmó que el sospechoso era una de esas víctimas. Más tarde, supimos que otra víctima del tiroteo se encontraba en el hospital y falleció a causa de sus heridas. Y hay tres víctimas más en el hospital, todas en estado crítico en este momento”, jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves.
A través de redes sociales se compartieron imágenes del momento del tiroteo en durante el partido de hockey. En las imágenes se observa como el partido se realiza de manera habitual cuando, de repente, comienzan a escucharse las detonaciones de arma de fuego.
De inmediato, tanto espectadores como los jugadores de hockey buscan resguardarse y salir de la arena.
Autoridades investigan disputa familiar
De acuerdo con la jefa de policía, el tiroteo se habría originado por una disputa familiar por lo que esa sería la línea de investigación que están siguiendo las autoridades.
“Parece que este fue un incidente intencional, que podría tratarse de una disputa familiar. No podemos revelar los nombres de las víctimas porque, obviamente, queremos hablar con la familia y asegurarnos de que estén al tanto de lo sucedido antes de divulgar esa información… Dado que estamos en las etapas iniciales de la investigación, no puedo entrar en detalles. Obviamente, todavía estamos investigando”, detalló la jefa de la policía.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.