Tiroteo en partido de hockey deja muertos y heridos; difunden video

Al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas tras un tiroteo en una pista de hockey sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, confirmó la policía. De acuerdo con la información oficial, el autor de la agresión se encuentra entre las víctimas mortales.

Según el reporte de New York Post, el tiroteo lo habría iniciado un hombre al disparar en contra de su esposa y sus hijos al interior del recinto en donde se disputaba el partido de hockey sobre hielo.

“Se confirmó que el sospechoso era una de esas víctimas. Más tarde, supimos que otra víctima del tiroteo se encontraba en el hospital y falleció a causa de sus heridas. Y hay tres víctimas más en el hospital, todas en estado crítico en este momento”, jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves.

A través de redes sociales se compartieron imágenes del momento del tiroteo en durante el partido de hockey. En las imágenes se observa como el partido se realiza de manera habitual cuando, de repente, comienzan a escucharse las detonaciones de arma de fuego.