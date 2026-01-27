Tiroteo en EE.UU., cerca de la frontera con México, deja una persona en estado crítico

GENERANDO AUDIO...

Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico tras un tiroteo que involucró a la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, dijeron las autoridades de Arizona. El hecho ocurrió en la zona cercada a Arivaca, Arizona, un área que agentes del sector fronterizo patrullan con regularidad por ser una ruta habitual de cruce ilegal, según la agencia AP.

Investigación del FBI y situación del herido

El FBI declaró estar investigando una presunta agresión a un agente federal cerca de Arivaca, una comunidad ubicada aproximadamente a 16 kilómetros de la frontera. El Distrito de Bomberos de Santa Rita confirmó que respondió al tiroteo y que la persona lesionada estaba “bajo custodia” tras el incidente. Según el distrito de bomberos, “la atención del paciente fue transferida a un helicóptero médico local para su rápido transporte a un centro de traumatología regional”.

Un hospital de traumatología de nivel uno en Tucson se negó a divulgar información sobre el estado del paciente, y The Associated Press estaba a la espera de respuesta de otra institución médica para más detalles.

Colaboración entre autoridades y contexto de incidentes recientes

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima indicó que el tiroteo involucró a un agente de la Patrulla Fronteriza y a un sospechoso, y que esa dependencia trabaja en conjunto con autoridades federales en la investigación. Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado datos sobre el posible sospechoso involucrado en el hecho.

Este tiroteo se registra en un mes en el que se han reportado tres tiroteos, dos de ellos mortales, perpetrados por agentes de inmigración involucrados en una operación masiva de control del Departamento de Seguridad Nacional en Minnesota.

