Protestas en Minneapolis continúan y activistas apoyan a migrantes

La tensión creció en Minnesota, específicamente en Minneapolis, luego de que agentes del ICE abatieran a dos ciudadanos en menos de un mes durante operativos migratorios. Los hechos provocaron protestas masivas y vigilias en distintos puntos de la ciudad, donde manifestantes exigen la salida del ICE.

Las víctimas fueron identificadas como Renee Wood y Alex Pretty, este último un enfermero de 37 años que trabajaba en un hospital que atendía a veteranos de guerra. El caso más reciente ocurrió durante el fin de semana, lo que detonó nuevas movilizaciones y un ambiente de enojo social.

Protestas en Minneapolis por muertes durante redadas del ICE

De acuerdo con el reporte desde Minneapolis, las manifestaciones se han extendido por avenidas principales y zonas cercanas a los lugares donde ocurrieron los hechos. En el sitio donde murió Alex Pretty, se mantiene una vigilia permanente desde el domingo.

Según testimonios recabados en el lugar, Pretty se encontraba grabando con su celular una redada contra latinos cuando fue abatido. A pocas cuadras de ese punto, semanas antes, ocurrió la otra muerte registrada durante un operativo del ICE.

En un nuevo incidente reportado este lunes, agentes del ICE dispararon contra una mujer no identificada, hiriéndola en una mano. De manera extraoficial, se informó que perdió tres dedos tras el impacto.

Casa Blanca responde

La Casa Blanca fijó postura sobre lo ocurrido. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que la tragedia fue consecuencia de una “resistencia deliberada y hostil” por parte de líderes demócratas de Minnesota.

En paralelo, se rumora la salida de Greg Bovino, quien encabezaba las redadas migratorias en la zona. Por instrucción del presidente Donald Trump, su lugar sería ocupado por Tom Homan, designado como el zar de la frontera y principal operador de las políticas migratorias, quien asumirá el control de los operativos del ICE.

Activistas apoyan a migrantes que permanecen resguardados

Organizaciones civiles también han reaccionado. La activista Mayra Guevara informó que muchas familias migrantes no han salido de sus casas por miedo a ser detenidas, por lo que voluntarios les llevan despensas y alimentos directamente a sus domicilios.

Las autoridades locales mantienen vigilancia ante nuevas protestas, mientras la situación sigue escalando en Minneapolis.

El alcalde de Mineápolis anunció el lunes que un grupo de agentes federales desplegados por el presidente estadounidense, Donald Trump, se irán de esta ciudad de Minesota a partir del martes.

“Algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área mañana, y seguiré presionando para que se vayan los demás involucrados en esta operación”, dijo el alcalde demócrata Jacob Frey en X.

El funcionario informó en redes sociales más temprano que habló con Trump y que “el presidente coincidió en que la situación actual no puede continuar”, luego de que dos agentes federales mataron a tiros a dos estadounidenses durante redadas antiinmigración.

