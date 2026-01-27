Alex Pretti y el fantasma del shutdown: qué pasaría si cierra el Gobierno de EE.UU.

GENERANDO AUDIO...

Senadores demócratas podrían no aprobar el financiamiento del Gobierno federal de Estados Unidos por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que derivaría en otro cierre de gobierno en la administración de Donald Trump.

El líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, difundió un comunicado el pasado 24 de enero, el mismo día en que murió Alex Pretti.

Aseguró que sus compañeros “no aportarán los votos para avanzar con el proyecto de ley de asignaciones”, si se incluía el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional -del que depende el ICE-, según AFP.

De igual manera, la senadora Catherine Cortez Masto negó su respaldo en un comunicado. “No apoyaré el actual proyecto de financiación del (Departamento) de Seguridad Nacional.”

El Partido Republicano que apoya a Donald Trump requiere del apoyo de los demócratas para avalar las 12 leyes de financiamiento que cubren el gasto discrecional del gobierno federal.

Si los demócratas se mantienen firmes en no aprobar el financiamiento, habría un cierre de gobierno en Estados Unidos -conocido como “shutdown”-, que paralizaría gran parte de las acciones de la administración de Donald Trump.

¿Qué es el “shutdown” y cómo afecta?

La Casa Blanca señala que el “shutdown” ocurre cuando el Congreso no aprueba las 12 leyes de financiamiento necesarias antes de que venza el presupuesto federal del nuevo año fiscal. Si no se aprueba, las agencias federales no pueden gastar dinero ni operar normalmente, por la falta de nómina.

Eso provoca la suspensión temporal de varias actividades gubernamentales, pues los trabajadores federales no esenciales son enviados a licencia sin goce de sueldo. En cambio, empleados esenciales permanecen en sus funciones sin recibir sueldo hasta la aprobación del financiamiento.

La fecha límite de aprobación del financiamiento es el próximo sábado 30 de enero del 2026. Entre tanto, eI ICE ya retiró a algunos de sus agentes en Minneapolis, entre ellos el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza.

Cabe destacar que el “shutdown” suele ocurrir ante desacuerdos entre demócratas y republicanos. El último cierre de gobierno en Estados Unidos duró 43 días, iniciando el 1 de octubre del 2025.

Se debió a varios motivos, entre ellos, que los demócratas querían una extensión de los subsidios para seguros de salud del Affordable Care Act (Obamacare). Los republicanos no incluyeron su presupuesto en el paquete inicial.

Los riesgos de un cierre de gobierno en Estados Unidos

Durante el cierre del 2025, cerca de 750 mil empleados públicos enfrentaron un desempleo imparcial. Esto derivó en pérdidas de alrededor de 400 millones de dólares en ingresos, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

Además, más de 13 mil controladores aéreos siguieron trabajando, pero sin sueldo, informó la Administración Federal de Aviación.

De igual forma, la mayoría de empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) siguieron trabajando, debido a que desempeñaban funciones esenciales.

A su vez, el Departamento de Defensa indicó que sus 2 millones de militares seguirían en sus puestos, sin goce de sueldo. La Guardia Nacional también trabajó.

Por otra parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias mantuvo su operatividad con los 2 mil 300 millones de dólares que tenían disponibles en un fondo ante casos de desastre.

