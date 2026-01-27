Trump aumenta aranceles a productos de Corea del Sur al 25%

GENERANDO AUDIO...

Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a Corea del Sur, Foto: Gettyimages

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes su intención de incrementar los aranceles a productos de Corea del Sur del 15% al 25%, al acusar al país asiático de no cumplir con un acuerdo comercial previo alcanzado con Washington.

El anuncio marca un nuevo episodio de tensión comercial entre ambos países, apenas meses después de haber cerrado un pacto que buscaba reducir gravámenes y fortalecer la cooperación económica y de seguridad.

Trump acusa a Corea del Sur de incumplir acuerdo comercial

A través de su plataforma Truth Social, Trump aseguró que el Poder Legislativo surcoreano no ha ratificado el acuerdo negociado con Estados Unidos, lo que motivó su decisión de elevar los aranceles.

“Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás ARANCELES recíprocos”, escribió el mandatario.

De concretarse la medida, los aranceles estadounidenses sobre diversos productos surcoreanos pasarían oficialmente del 15% al 25%.

Seúl no fue notificado previamente

La oficina del presidente de Corea del Sur informó que no fue notificada con anticipación sobre los planes de la Casa Blanca para elevar los aranceles.

Ante el anuncio, se indicó que el ministro de Comercio, Kim Jung-kwan, quien se encuentra de visita en Canadá, viajará a Washington para reunirse con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, con el objetivo de discutir la situación y buscar una solución diplomática.

El acuerdo que ahora queda en entredicho

El giro de Trump ocurre meses después de que Washington y Seúl alcanzaran un acuerdo comercial y de seguridad, tras un periodo de negociaciones tensas.

El pacto fue cerrado luego de una reunión entre Trump y el presidente surcoreano Lee Jae Myung, celebrada en octubre. Dicho acuerdo incluía compromisos de nuevas inversiones por parte de Corea del Sur y la reducción de aranceles estadounidenses.

Como parte del acuerdo, Estados Unidos se comprometió a mantener gravámenes de hasta 15% sobre productos clave como vehículos, autopartes y productos farmacéuticos, reduciendo los aranceles a los automóviles desde un nivel previo del 25%.

La aplicación del nuevo incremento anunciado por Trump implicaría revertir esos compromisos.

Impacto en la industria automotriz surcoreana

La industria automotriz representa aproximadamente el 27% de las exportaciones de Corea del Sur hacia Estados Unidos, país que recibe casi la mitad de los automóviles exportados por la nación asiática.

Un regreso a aranceles más altos colocaría a Corea del Sur en una posición menos competitiva frente a economías como Japón y la Unión Europea, que lograron acuerdos con Estados Unidos para mantener aranceles del 15%.

Hasta el momento, la administración Trump no ha emitido avisos formales para la implementación de los nuevos aranceles.

Nueva escalada en la política comercial de Trump

La advertencia contra Corea del Sur se suma a una serie de amenazas comerciales recientes del presidente estadounidense contra socios estratégicos.

Durante el fin de semana, Trump advirtió a Canadá que impondría aranceles del 100% si concreta un nuevo acuerdo comercial con China. A principios de enero, también amenazó con imponer gravámenes a países europeos que se opusieran a su interés de adquirir Groenlandia, amenaza que posteriormente retiró durante el Foro Económico Mundial en Davos.

