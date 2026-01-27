GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 27 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Cancelan envíos

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la suspensión del envío de petróleo a Cuba correspondiente a enero se trata de una decisión soberana de Petróleos Mexicanos.

Al menos 30 muertos

La megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos desde el fin de semana ha dejado 30 muertos, incluidos siete en un accidente aéreo, y más de medio millón de hogares sin electricidad.

Atacan a secretario de Seguridad

El secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Alejandro Bravo Martínez, fue atacado a balazos durante una persecución a delincuentes en el sector Aeropuerto.

Gana el Premio Alfaguara

David Toscana, escritor mexicano de 64 años, es el ganador del Premio Alfaguara de Novela por “El Ejército Ciego“, que llegará a las librerías de todo el mundo el próximo jueves 26 de marzo

Corea del Sur recibe carta

El Gobierno de Corea del Sur confirmó que ya recibió la carta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que solicitó más conciertos de BTS en México.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.