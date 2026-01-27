Trump busca contener crisis en Minneapolis; promete que “desescalará un poco”

GENERANDO AUDIO...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno “desescalará un poco” la situación en Minneapolis, en medio de la tensión que se vive en la ciudad luego de la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales de migración.

“Vamos a desescalar un poco”, afirmó el presidente Donald Trump

La declaración del republicano, hecha en una entrevista con Fox News, se da luego de que decidiera enviar a su zar para temas migratorios, Tom Homan, a la ciudad, en lugar del comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Bovino es“muy bueno, pero un tipo algo intempestivo”, dijo Trump en una entrevista en la cadena Fox News.

Trump intenta desactivar la crisis, que ha dado alas a la oposición demócrata, con cambios de personal en Minneapolis, donde mandó a su zar para temas migratorios, Tom Homan, que reemplazará al comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, aseguró en la red social X que “algunos agentes federales” saldrán de la ciudad, aunque no dio detalles sobre cuántos.

“Seguiré presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación”, dijo el funcionario, quien añadió que habló con Trump el lunes: “El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar”.

Minneapolis es una ciudad santuario, es decir, que no colabora con las autoridades federales en materia de persecución de la inmigración irregular.

Trump exige la cooperación de las autoridades locales para evitar más tragedias en una de sus políticas clave: el combate a la inmigración ilegal.

La oposición demócrata exige, en cambio, que acabe con el despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, y amenaza incluso con bloquear en el Senado votaciones presupuestarias inminentes.

