Donald Trump y Jeffrey Epstein. Foto: Reuters.

En una nueva investigación se detalla que el presidente Donald Trump prohibió el acceso de Jeffrey Epstein al spa de Mar-a-Lago en 2003 después de que una trabajadora de 18 años lo denunciara por presionarla a sostener relaciones sexuales, según revelaciones publicadas por The Wall Street Journal.

La investigación se basa en relatos de exempleados del resort de Palm Beach, Florida, donde operaba el spa de Mar-a-Lago y que detalla cómo Epstein, aunque no era miembro formal del club, era tratado como tal y recibía servicios en su residencia durante los años previos a 2003.

Según fuentes anónimas citadas por The Wall Street Journal, empleados del spa de Mar-a-Lago fueron enviados regularmente a la residencia de Epstein para ofrecer servicios de masaje y manicura entre finales de los años 90 y principios de los 2000.

Estos servicios incluían visitas domiciliarias a la villa de Epstein en Palm Beach. El informe señala que algunos trabajadores alertaron entre ellos sobre el comportamiento sugerente de Epstein durante las sesiones de masaje y que el comportamiento sexual era motivo de preocupación entre el personal.

El punto de quiebre ocurrió en 2003, cuando una esteticista de 18 años regresó de un servicio a la casa de Epstein y comunicó a sus supervisores que el financiero le había presionado para tener relaciones sexuales.

Tras recibir un fax con la denuncia por parte de un gerente, **Donald Trump ordenó que Epstein fuera prohibido de utilizar los servicios del spa en Mar-a-Lago, según los relatos de exempleados.

El incidente no fue reportado a la policía local de Palm Beach en ese momento, de acuerdo con las mismas fuentes.

Relación entre Trump y Epstein antes de 2003

Las relaciones entre Donald Trump y Jeffrey Epstein se remontan a décadas anteriores, con encuentros sociales documentados en Mar-a-Lago y eventos sociales durante los años 90 y principios de los 2000.

Aunque Epstein no era un miembro formal del club durante el periodo de la denuncia, el diario estadounidense indica que Trump había instruido al personal del club a tratarlo como si lo fuera.