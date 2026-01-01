Revisa las rutas alternas para evitar los cierres viales este 1 de enero en Aguascalientes
Este 1 de enero, a partir de las 15:00 horas, se implementarán cierres viales en varios puntos de Aguascalientes debido a la Carrera Atlética de la Divina Providencia.
¿Cuál será el recorrido de la carrera?
El trayecto recorrerá las siguientes avenidas y calles:
- Paseo de la Cruz
- Av. Héroe de Nacozari
- Av. Convención de 1914 Sur
- Av. Ayuntamiento
- Cristóbal Colón
- Vicenta Trujillo
- Dr. Díaz de León
- Abasolo,
- Alfonso Ramírez Martínez-Alegría
- Josefa Ortiz de Domínguez
- 5 de Febrero
- y Poder Legislativo
Rutas alternas recomendadas
Para evitar contratiempos debido a los cierres viales, las autoridades de movilidad han sugerido las siguientes rutas alternas:
De sur a norte:
- Av. Mariano Escobedo – Gómez Morín
- Av. Héroe de Nacozari (al norte)
- Av. José María Chávez (al norte)
- Calle Galeana (al sur)
- Av. Ayuntamiento (al sur).
- Av. de la Convención de 1914 Ote
De oriente a poniente:
- Av. de la Convención de 1914 Sur
- Av. Adolfo López Mateos
- Av. Alameda
- Av. Aguascalientes Sur
