Revisa las rutas alternas para evitar los cierres viales este 1 de enero en Aguascalientes

Cierres viales en Aguascalientes: Conoce las rutas afectadas este 1 de enero por la Carrera Atlética
Cierres viales, las rutas afectadas por carrera este 1 de enero. Foto: Gettyimages

Este 1 de enero, a partir de las 15:00 horas, se implementarán cierres viales en varios puntos de Aguascalientes debido a la Carrera Atlética de la Divina Providencia.

¿Cuál será el recorrido de la carrera?

El trayecto recorrerá las siguientes avenidas y calles:

  • Paseo de la Cruz
  • Av. Héroe de Nacozari
  • Av. Convención de 1914 Sur
  • Av. Ayuntamiento
  • Cristóbal Colón
  • Vicenta Trujillo
  • Dr. Díaz de León
  • Abasolo,
  • Alfonso Ramírez Martínez-Alegría
  • Josefa Ortiz de Domínguez
  • 5 de Febrero
  • y Poder Legislativo

Rutas alternas recomendadas

Para evitar contratiempos debido a los cierres viales, las autoridades de movilidad han sugerido las siguientes rutas alternas:

De sur a norte:

  • Av. Mariano EscobedoGómez Morín
  • Av. Héroe de Nacozari (al norte)
  • Av. José María Chávez (al norte)
  • Calle Galeana (al sur)
  • Av. Ayuntamiento (al sur).
  • Av. de la Convención de 1914 Ote

De oriente a poniente:

  • Av. de la Convención de 1914 Sur
  • Av. Adolfo López Mateos
  • Av. Alameda
  • Av. Aguascalientes Sur


