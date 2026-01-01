GENERANDO AUDIO...

Cierres viales, las rutas afectadas por carrera este 1 de enero. Foto: Gettyimages

Este 1 de enero, a partir de las 15:00 horas, se implementarán cierres viales en varios puntos de Aguascalientes debido a la Carrera Atlética de la Divina Providencia.

¿Cuál será el recorrido de la carrera?

El trayecto recorrerá las siguientes avenidas y calles:

Paseo de la Cruz

Av. Héroe de Nacozari

Av. Convención de 1914 Sur

Av. Ayuntamiento

Cristóbal Colón

Vicenta Trujillo

Dr. Díaz de León

Abasolo ,

, Alfonso Ramírez Martínez-Alegría

Josefa Ortiz de Domínguez

5 de Febrero

y Poder Legislativo

Rutas alternas recomendadas

Para evitar contratiempos debido a los cierres viales, las autoridades de movilidad han sugerido las siguientes rutas alternas:

De sur a norte:

Av. Mariano Escobedo – Gómez Morín

– Av. Héroe de Nacozari (al norte)

(al norte) Av. José María Chávez (al norte)

(al norte) Calle Galeana (al sur)

(al sur) Av. Ayuntamiento (al sur).

(al sur). Av. de la Convención de 1914 Ote

De oriente a poniente:

Av. de la Convención de 1914 Sur

Av. Adolfo López Mateos

Av. Alameda

Av. Aguascalientes Sur



