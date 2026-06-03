EE. UU. emite alerta de seguridad en San José del Cabo y aeropuerto de Los Cabos

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EE. UU. alerta por hechos de seguridad en Los Cabos. FOTO: Getty

Las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras reportes sobre dos incidentes recientes relacionados con enfrentamientos entre elementos criminales y fuerzas de seguridad del Gobierno de México en las inmediaciones del aeropuerto internacional de San José del Cabo, Baja California Sur.

De acuerdo con el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, los hechos ocurrieron fuera de las zonas turísticas tradicionales de Los Cabos. Sin embargo, advirtió que muchas personas utilizan el aeropuerto para ingresar a la región, por lo que pidió mantenerse atentos ante la posibilidad de nuevos episodios de violencia.

El Consulado señaló que se mantiene al tanto de los reportes difundidos por medios de comunicación sobre los incidentes registrados cerca del principal aeropuerto que da servicio al área de Cabo San Lucas.

Security Alert: Recent Security Incidents in San Jose del Cabo, Baja California Sur



The U.S. Consulate General Tijuana is aware of media reports related to two recent security incidents between criminal elements and government of Mexico law enforcement near the main… pic.twitter.com/jc28c2O9YI — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) June 2, 2026

Ante este escenario, recomendó a los ciudadanos estadounidenses mantener la vigilancia durante su estancia en Los Cabos, especialmente en los alrededores del aeropuerto.

Entre las medidas difundidas por la representación diplomática destacan:

Monitorear los medios locales para conocer actualizaciones

Mantenerse atento al entorno

Seguir las indicaciones de las autoridades de seguridad locales

Informar a familiares y amigos sobre su situación en caso de nuevos incidentes

Recomendaciones para traslados en el aeropuerto de San José del Cabo

La autoridad estadounidense recordó que aplicaciones de transporte como Uber pueden dejar pasajeros en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo, pero no están autorizadas para recoger usuarios en esa terminal aérea.

Por ello, recomendó utilizar taxis claramente identificables, con número económico visible y placas legibles al salir del aeropuerto.

Siguen restricciones para personal del Gobierno de EE. UU.

El Consulado también reiteró que continúan vigentes las restricciones para empleados del Gobierno de Estados Unidos que impiden viajar entre ciudades durante la noche.

La representación diplomática indicó que seguirá observando la situación y exhortó a los viajeros a mantenerse informados sobre cualquier actualización relacionada con la seguridad en la zona.

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