Baja California Sur logra el Récord Guinness por el mural interactivo de futbol más grande del mundo

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¿Dónde está el mural interactivo de futbol más grande del mundo? | Foto: SECTUR

La Secretaría de Turismo (SECTUR) de México y el gobierno de Baja California Sur anunciaron este sábado 30 de mayo que el estado rompió el Guinness World Record al mural interactivo de futbol más grande del mundo.

Esta obra artística se ubica en el Estadio Arturo C. Nahl, en La Paz, y forma parte de las actividades oficiales del denominado Mundial Social, estrategia gubernamental de actividades por la Copa Mundial de la FIFA, que comenzará el próximo 11 de junio.

Detalles de la obra y récord mundial

El que ahora es el mural interactivo de futbol más grande del mundo cuenta con una extensión de 625.68 metros cuadrados, duplicando las dimensiones de la marca que se había establecido anteriormente.

@josefinarodzam 🇲🇽⚽ Este es el Mundial Social, el que deja huella en cada rincón de México y reconoce el talento, la creatividad y la grandeza de nuestra gente. 🌊 Hoy, en Baja California Sur, hicimos historia con el mural interactivo más grande del mundo, una obra construida por manos mexicanas y para las y los mexicanos. Los invitamos a visitarlo, vivir esta experiencia única y descubrir la riqueza natural, cultural y turística de este maravilloso estado. ✨ ♬ sonido original – Josefina Rodriguez Zamora

La creación artística estuvo a cargo de Ulises Martínez Hernández, Lenin Ruiz Cortés, Edelmira Rodríguez Morales, Amyra Morales y Elti López, artistas reconocidos este sábado 30 mayo.

El objetivo de esta pintura es plasmar la diversidad cultural, histórica y natural que caracteriza a la región de Baja California Sur.

El mural ganador del récord tiene tecnología integrada

Además del trabajo artístico, la estructura destaca por el uso de la tecnología. Los visitantes pueden realizar el escaneo de un código QR para ingresar de manera directa a una plataforma digital específica.

En dicho sitio web, las figuras plasmadas cobran movimiento, y el contenido interactivo se puede consultar en la dirección https://muraldefutbol.com/.

¿Qué significa este mural rumbo al Mundial 2026?

La composición de la obra inicia visualmente con la imagen de un niño que se encuentra abrazando un balón de futbol. A partir de ahí se despliegan elementos locales como el desierto, el mar, las rancherías, la pesca y la fauna local.

La narrativa visual incorpora referencias al juego prehispánico del ulama y escenas de la infancia jugando balompié en la zona.

De igual manera, la composición artística incluye un homenaje explícito a diversas figuras del futbol femenil mexicano actual.

El récord Guinness forma parte de las actividades por el Mundial 2026

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la SECTUR, señaló que el reconocimiento genera visibilidad global y fortalece la promoción internacional del país.

Explicó que la obra se enmarca en las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como un proyecto con sentido social.

Por su parte, la representante de Guinness para Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez Borja, explicó la relevancia de la estrategia.

Detalló que este logro forma parte de una iniciativa de tres récords mundialistas para posicionar a México ante el mundo.

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