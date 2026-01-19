“Por favor, regrésenlo”: joven pide ayuda para localizar a su esposo desaparecido en Los Cabos

GENERANDO AUDIO...

En San José del Cabo, hay personas desaparecidas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En San José del Cabo, cabecera municipal de Los Cabos, Baja California Sur, Brenda busca a su esposo, quien desapareció el pasado 6 de enero del presente año.

El colectivo Búsquedas San José del Cabo difundió un video en el que la joven pidió apoyo a la sociedad, al señalar que, hasta el momento, las autoridades no han dado respuesta sobre el paradero de Job Armando Félix Rodríguez, esposo de Brenda.

Desaparece joven en Los Cabos

Con lágrimas y palabras entrecortadas, explicó que ambos llegaron a San José del Cabo el 16 de diciembre. Días después, su esposo salió de casa y el 6 de enero dejó de responder llamadas telefónicas. Indicó que viajaba acompañado de su hermano, Florencio Félix Rodríguez, y que ambos se trasladaban en una camioneta tipo Jeep.

“Mi nombre es Brenda y estoy buscando a mi esposo, Job Armando Félix Rodríguez. Nosotros llegamos aquí a San José del Cabo el día 16 de diciembre y mi esposo desapareció el día 6 de enero de 2026; dejó de contestar. Las autoridades aún no hacen nada, por eso, de corazón, les pido que me ayuden a encontrarlo, a saber algo de él. Le pido a Dios que esté sano y salvo porque él es el único que puede ayudarme”, expresó.

En el video, de casi dos minutos de duración, Brenda aseguró que no son personas malas y que no tienen problemas con nadie.

“De corazón le pido a la sociedad de aquí, de San José del Cabo, que me ayude si alguien sabe algo. Nosotros no somos personas malas, no tenemos problemas con nadie; acabamos de llegar aquí y no sabemos qué pudo haber pasado. Si alguien se lo llevó, por favor, regrésenlo”, dijo.

En ese contexto, la joven señaló que recientemente perdió a su bebé, ya que la preocupación por la desaparición de su esposo y de su cuñado la afectó gravemente.

“Se los pido de todo corazón, ayúdenme a compartir, que se escuche y que él regrese con bien. Yo perdí a mi bebé por esta situación; tenía un embarazo de cuatro meses y es muy feo no saber nada de él. Es un dolor que no se lo deseo a nadie. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi esposo, lo quiero vivo”, añadió.

En caso de contar con información sobre el paradero de los jóvenes, el colectivo pidió comunicarse vía Facebook o al número telefónico 624 122 7715.

“El contraste de un destino turístico. Para algunos que vienen a gastar y disfrutar de Los Cabos es un paraíso, pero para quienes llegan a trabajar y encuentran el infierno no hay voz”, expresó el colectivo Búsquedas San José del Cabo.

