Última publicación de Chakin Valadez, influencer asesinado en Baja California

En Baja California mataron a Chakin Valadez. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

El sábado 10 de enero fue asesinado el influencer Chakin Valadez en el fraccionamiento San Borja, en Ensenada, Baja California. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen. Cuando paramédicos llegaron a la zona, el creador de contenido ya no contaba con signos vitales.

Última publicación de Chakin Valadez en redes sociales

En su última publicación en Facebook, Chakin aseguró que presentía que sería su último viaje; sin embargo, lo disfrutaría.

“Este viaje parece ser el último, quizá. Pero lo vamos a disfrutar como si fuera el primero del año. Nada es real como la velocidad que se percibe al mirar o sentir a través de las ventanas del alma. Solo voy de paso y espero esta vez hacerlo mejor que ayer. Por siempre 3 puntos. El Llano Colorado, Baja California, México”.

¿Qué se sabe del asesinato de Chakin Valadez?

Las autoridades continuaron sin dar una versión oficial sobre el asesinato del influencer. La Fiscalía General del Estado de Baja California no ha publicado información en redes sociales sobre el hecho.

¿Quién era Chakin Valadez?

Chakin compartía videos de sus viajes por Baja California, ya que se desempeñaba como camionero. En sus contenidos, caracterizados por el humor y un tono cercano, relataba sus experiencias.

En su cuenta de Facebook contaba con 163 mil seguidores y se describía como: “Soy una persona común. Con aventuras diarias de la vida real. Transparente y original”.

El creador de contenido compartió un par de videos de su último viaje por la zona de Chapa a Cataviña, en Baja California.

