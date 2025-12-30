Asesinan al abogado Arturo Pérez Anguiano Scully en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

En Tijuana, asesinaron al abogado Arturo Pérez. Foto: Alberto Elenes

En Tijuana, Baja California, un ataque directo privó de la vida al abogado penalista de amplia trayectoria, Arturo Pérez Anguiano Scully, de 61 años de edad, la tarde del lunes, cuando llegaba a su domicilio en un fraccionamiento privado de la colonia Los Españoles.

¿Qué se sabe del asesinato en Tijuana?

El abogado penalista era reconocido en Tijuana y figura conocida en el ámbito jurídico por llevar litigios civiles de alto valor económico. El homicidio ocurrió sobre la avenida Industrial, a unos metros del bulevar Federico Benítez.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a bordo de una camioneta pick-up gris, detenida frente al portón del fraccionamiento, cuando, por lo menos, un sujeto le disparó en repetidas ocasiones. Tras la agresión, el vehículo avanzó sin control y se impactó contra el acceso de la privada.

Policías municipales localizaron el automóvil con, al menos, un impacto de bala en el vidrio lateral derecho y, en su interior, al conductor con una herida en la cabeza. Paramédicos de Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

En el lugar fueron asegurados indicios balísticos, por lo que la zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales a cargo de la Fiscalía General de Baja California.

Fuerte operativo en Tijuana

Tras el ataque, se desplegó un fuerte operativo policiaco en la zona y áreas aledañas, en busca del presunto agresor, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Al sitio acudió David García Barraza, director de la Policía Municipal de Tijuana, quien sostuvo una breve conversación con uno de los oficiales, sin acercarse a la escena del crimen, debido a que personal pericial se encontraba realizando los trabajos correspondientes.

Pérez Anguiano, también, se desempeñaba como representante legal del Grupo Cosmopolitan y del empresario David Saúl Guakil.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han establecido el móvil del crimen.

El caso se investiga como homicidio doloso y se suma a una serie de hechos violentos recientes que han generado preocupación entre integrantes del gremio legal en Tijuana.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.