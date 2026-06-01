FGR desmantela narcotúnel que conectaba de Tijuana a California, EE. UU.

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Golpe al narco: desmantelan túnel entre Tijuana y California. Foto: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) localizó y desmanteló un narcotúnel en Tijuana, Baja California, el cual presuntamente conectaba con San Diego, California, en Estados Unidos, como parte de operaciones contra el tráfico de drogas y armas.

El hallazgo fue resultado de trabajos de inteligencia y un cateo ejecutado en un inmueble ubicado en la colonia Nueva Tijuana.

Túnel contaba con infraestructura operativa

De acuerdo con las autoridades, el túnel tenía:

Longitud aproximada de 265 metros

Profundidad de 6.30 metros

Sistema de iluminación y ventilación

Mecanismo electrónico deslizante para traslado de objetos

Estas características evidencian un alto nivel de planeación y operación logística, lo que apunta a su uso para actividades ilícitas transfronterizas.

Aseguran drogas, cartuchos y equipo

Durante la intervención, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron en el inmueble diversos indicios, entre ellos:

Cartuchos útiles

Posible metanfetamina y marihuana

Teléfonos celulares

Documentación diversa

Las autoridades señalaron que el lugar presuntamente funcionaba como centro de almacenamiento y logística para el tráfico de drogas, armas y explosivos.

Investigación apunta a conexión con San Diego, California

De acuerdo con las primeras indagatorias, el túnel podría desembocar en una calle del lado estadounidense, específicamente en San Diego, California, lo que refuerza la hipótesis de una ruta utilizada por el crimen organizado para el traslado ilegal de mercancías.

Golpe a redes de tráfico transfronterizo

La Fiscalía General de la República (FGR) destacó que esta acción representa un impacto directo a las estructuras logísticas utilizadas por grupos delictivos, al debilitar sus rutas de operación entre México y Estados Unidos.

El inmueble y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

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