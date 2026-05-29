Gobierno de BC asume seguridad de la selección de Irán durante su estancia en Tijuana

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La selección de Irán llegará a Tijuana, Baja California, entre el 5 y 6 de junio para establecer su concentración de cara a la Copa Mundial de Futbol 2026. Su arribo estará acompañado por un esquema especial de seguridad coordinado por el Gobierno de Baja California, autoridades federales y equipos especializados de la FIFA.

Además de los jugadores, arribarán integrantes del cuerpo técnico, personal médico y otros colaboradores que forman parte de la delegación internacional. Las autoridades estatales confirmaron que gran parte de la seguridad estará a cargo de instituciones mexicanas, con apoyo de personal especializado de la FIFA.

Seguridad para la selección de Irán en Tijuana

El secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo, informó que el equipo iraní contará con un pequeño grupo de seguridad propio, aunque la protección principal será responsabilidad de las corporaciones mexicanas y de los protocolos establecidos por la FIFA.

Como parte del Operativo Kukulcán, estrategia impulsada por el Gobierno de México y la FIFA para reforzar la seguridad durante el Mundial 2026, llegarán en los próximos días 300 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional a Baja California.

Las autoridades señalaron que este despliegue también incluirá tecnología especializada para fortalecer las capacidades operativas de seguridad en la entidad.

Definen logística y traslados para la selección de Irán

Durante una reunión entre autoridades mexicanas, representantes de la FIFA y funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se acordó que la selección iraní priorice los traslados aéreos desde el aeropuerto de Tijuana hacia las sedes de sus partidos.

También fueron analizadas rutas alternas para responder ante cualquier eventualidad logística o de seguridad. Entre las opciones consideradas está el uso del Cross Border Xpress (CBX), aunque hasta ahora el plan principal contempla únicamente viajes por vía aérea.

Hospedaje y restricciones para aficionados

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que el Estadio Caliente mantendrá disponibles 15 habitaciones para atender cualquier necesidad de la selección. Además, jugadores y personal de apoyo se hospedarán en un hotel de la ciudad.

La delegación incluirá cocineros, terapeutas y otros especialistas que acompañan habitualmente al equipo en competencias internacionales.

Pese a la expectativa que genera la presencia del combinado iraní, los residentes de Tijuana no podrán convivir con los jugadores. La FIFA determinó que no se realicen partidos de exhibición abiertos al público durante su estancia en la ciudad.

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