Megacorte de agua en Tijuana y Playas de Rosarito: revisa lista de las 691 colonias afectadas
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que el suministro de agua potable será suspendido en 691 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito a partir de las 00:00 horas del jueves 8 de enero y hasta el sábado 10 o domingo 11 de enero, debido a trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje tramo ubicado en Lomas de la Presa.
Distrito Aldo Esquer
Centro, Independencia, Playas de Tijuana y Francisco Zarco
- 8vo Hyto
- Albatros
- Alberto Bustamante
- Alemán
- Altamira
- Altamira Sur
- Altos
- Anexa Los Laureles
- Ángel
- Antorcha Campesina 1
- Antorcha Campesina 2
- Antorcha Progreso
- Artesanal
- Azcona
- Azteca
- Brisa Marina
- Cañadas Granjas La Esperanza
- Cañón del Matadero
- Cañón del Pato
- Cañón del Sol
- Cañón Guerrero
- Cañón Tampico
- Cañón Yucatán
- Callejón Palmeras
- Carretas
- Chihuahua
- Cima
- Cimas del Parque
- Ciudad Jardín
- Colinas del Mediterráneo
- Corona del Mar
- Corona del Mar Sección Gavias
- Corona Encantada
- Cortez
- Costa Coronado Residencial
- Cruz García
- Cueva
- Cumbres
- Cumbres de INETT
- Cumbres del Sol
- Divina Providencia
- Divina Providencia II
- Fausto González
- Flores Magón
- Francisco Villa
- Gran Tenochtitlán
- Granjas del Mar
- Granjas Familiares La Esperanza
- Granjas La Esperanza
- Guerrero
- Hacienda Linda Vista
- Hacienda San Juan
- Hectáreas 5 y 8
- Héroes de la Independencia I-1
- Herrera
- Hidalgo
- Independencia
- Ixpalia
- Jacarandas
- Jibarito
- Johnson Norte
- Johnson Sur
- José Gpe. Osuna Millán
- La Isla
- La Joya
- La Perla del Pacífico
- Laderas del Mar
- Laureles
- Lázaro Cárdenas
- Lázaro Cárdenas 3ra Mesa
- Linda Vista
- Loma Bonita Norte
- Lomas de San Ángel
- Lomas de Tijuana
- Lomas del Mar
- Lomas del Pacífico
- Lomas del Porvenir
- Lomas Encantadas
- Lomas Misión del Sol
- Macías
- Manuel Gutiérrez Nájera
- Manuel Paredes
- Manuel Paredes 1a Secc.
- Manuel Paredes 2a Secc.
- Manuel Paredes 3a Secc.
- Mar Vista
- Mateo
- Michoacán
- Milenio 2000
- Milenio 2000 Corona Encantada
- Milenio 2000 Herradura
- Milenio 2000 I, II, III, IV y V Secc.
- Mirador
- Miramar
- Misión del Sol
- Monte
- Montes Olímpicos
- Morelos
- Niños Héroes
- Nopalera
- Nueva Aurora
- Nuevo Milenio
- Oasis
- Oaxaca Ángel Fernández
- Obrera Oaxaca
- Osuna Millán
- Palmeras
- Parque Industrial La Jolla
- Parque Industrial Valle Sur II
- Patrimonial Benito Juárez
- Patriotismo
- Pedregal de Santa Julia
- Perla Residencial
- Playas Cantineros
- Playas Coronado
- Playas Costa Azul
- Playas Costa Hermosa
- Playas de Tijuana
- Playas de Tijuana Costa
- Playas de Tijuana Costa de Oro
- Playas de Tijuana Jardines
- Playas de Tijuana Jardines del Sol
- Playas de Tijuana Monumental
- Playas de Tijuana Triángulo de Oro
- Playas Dorado
- Playas Sección Cantineros
- Playas Terrazas de Mendoza
- Primer Ayuntamiento
- Progreso
- Puente La Joya
- Puesta del Sol
- Rancho Durazno
- Rancho La Cima
- Rancho Las Flores
- Real de Loma Bonita
- Residencial Valle Sur II
- Roberto Yahuaca
- Roma
- Rosales
- Rosas
- Rubí
- Ruiz Valencia
- Salvatierra
- Salvatierra Ampliación
- San Bernardo
- San Sebastián
- Santa Rosa Herrera
- Soler
- Terrazas del Sol
- Terrazas San Bernardo
- Todos Santos
- Unión
- Unión Libre
- Villa Hermosa
- Villamar
- Vista al Mar
- Vista del Pacífico
- Vista Encantada
- Xicoténcatl Leyva
- Xicoténcatl Leyva Alemán
- Xicoténcatl Leyva II
- Xicoténcatl Leyva III
- Xicoténcatl Leyva Mortera
- La Joya 2
- Castillo
- Centro
- Este
- Norte
Distrito Armando Valenzuela
Matamoros
- Baja Maq. Insurgentes
- Parque Industrial La Campiña
- Valle de las Flores
- La Campiña
- Libramiento
- El Porvenir
- Seminario
- Los Sauzillos
Distrito Florido
- Florido 2
- El Relámpago
- Florido Parque Industrial
- Lomas Virreyes
- Parque Industrial El Florido II
- Sevilla Residencial
- El Florido I
- Los Abedules
- Hacienda Casa Grande
Distrito Paraíso
Río
- Zona Río Oriente
- Zona Río Poniente
- Marrón
- Federal
- Aviación
- Ex Ejido Coahuila
- Jardín
- Empleados Federales
- Dávila
- Aviación Poniente
- Neidhart
- Madero Sur
- Madero Norte
- Revolución
- Centro Urbano 70-76.
La Mesa
- La Mesa
- Colinas de la Mesa
- Jardines de la Mesa
- Colinas del Rey
- Colinas de California
- Jardines de Agua Caliente
- Chapultepec
- Chapultepec Alamar
- Chapultepec 9a Sección
- Chapultepec Este
- Hipódromo
- Hipódromo Dos
- Hipódromo Agua Caliente
- Calete
- Cacho
- Juárez
- Davila
- Gabilondo.
Rubí
- Rubí
- Rubí Industrial
- Mirador Rubí
- Mirador La Mesa
- Lomas del Rubí
- Lomas del Mirador
- Laderas del Rubí
- Vista Dorada
- Hacienda Agua Caliente
- Lomas de Agua Caliente
- Lomas de Agua Caliente 6a Sección
- Los Pinos
- Los Olivos
- Real de Agua Caliente.
Obrera
- Obrera
- Obrera 1a Sección
- Obrera 2a Sección
- Obrera 3a Sección
- Obrera 4a Sección
- Obrera 5a Sección
- Obrera 6a Sección
- Obrera 7a Sección
- Obrera 8a Sección
- Obrera 9a Sección
- Obrera 10a Sección
- Obrera 11a Sección
- Obrera 12a Sección
- Obrera 13a Sección
- Obrera 14a Sección
- Obrera 15a Sección
- Obrera 16a Sección
- Obrera 17a Sección
- Obrera 18a Sección
Camino Verde
- Camino Verde
- Camino Verde Sección Arboledas
- Camino Verde Sección Lomas
- Camino Verde Sección Vistas
- Cumbres de Juárez
- Cumbres de Juárez Sección Lomas
- Cumbres de Juárez Sección Arboledas
- Cumbres de Juárez Sección Vistas
- Altiplano
- Altiplano Quinta Sección
- Altiplano Sexta Sección
- Altiplano Séptima Sección
- Laderas del Camino Verde
- Lomas del Camino Verde
- Vista Encantada.
Distrito Reforma
La Mesa
- La Mesa
- Colinas de la Mesa
- Jardines de la Mesa
- Colinas del Rey
- Colinas de California
- Mirador La Mesa
- Hacienda Agua Caliente
- Lomas de Agua Caliente
- Los Pinos
- Real de Agua Caliente.
Tecolote / La Gloria
- Tecolote
- Tecolote Primera Sección
- Tecolote Segunda Sección
- Tecolote Tercera Sección
- Tecolote Cuarta Sección
- La Gloria,
- La Gloria Segunda Sección
- La Gloria Tercera Sección
- La Jolla
- La Jolla Este
- La Jolla Industrial
Lomas de la Presa
- Lomas de la Presa
- Lomas de la Presa Este
- Lomas de la Presa Oeste
- Presa Este
- Presa Oeste
- La Presa
- Terrazas de la Presa
- Hacienda Acueducto
- Cañón Centenario.
Delicias
- Delicias
- Delicias Segunda Sección
- Delicias Tercera Sección
- Delicias Cuarta Sección
- Granjas Buenos Aires
- Granjas Familiares
- Buenos Aires Norte
- Buenos Aires Sur.
Sánchez Taboada
- Sánchez Taboada
- Sánchez Taboada I
- Sánchez Taboada II
- Sánchez Taboada III
- Sánchez Taboada IV
- Sánchez Taboada V
- Sánchez Taboada VI
- Sánchez Taboada VII
- Sánchez Taboada VIII
- Sánchez Taboada IX
- Sánchez Taboada X
- Sánchez Taboada XI
- Sánchez Taboada XII.
Villas del Prado
- Villas del Prado
- Villas del Prado Primera Sección
- Villas del Prado Segunda Sección
- Villas del Prado Tercera Sección
- Villas del Prado Cuarta Sección
- Villas del Prado Quinta Sección
- Villas de Baja California
- Urbi Villas del Prado.
Distrito Rosarito
Pórticos de Santa Fe
- Acueducto Costa Tijuana
- San Agustín
- Baja Malibú
- Bonanza Residencial
- Brisas de Santa Fe
- Brisas del Mar
- Chula Vista
- Colinas de San Antonio
- Colinas del Sol
- Cuesta Blanca
- Cuestecita
- Delfines
- Escondida
- Esperanza
- Francisco Zarco
- Habitacional Estrella
- Hacienda Las Flores
- La Cuestecita
- Las Villas Santa Fe
- Ley del Servicio Civil
- Loma Blanca
- Lomas de la Esperanza
- Lomas de San Antonio
- Lomas del Desierto
- Lomas del Real
- Lomas Santa Fe
- Madeira
- Villa Residencial Santa Fe
- Villa Residencial Santa Fe 2
- Villa Residencial Santa Fe 3
- Villa Residencial Santa Fe 5
- Urbiquinta del Cedro
- Urbiquinta Versalles
- Valparaíso Residencial
- Verona Residencial
- Viñas del Mar
Playas de Rosarito
- Alisitos
- Ampliación Aztlán
- Ángeles
- Antonio del Mar
- Arroyo Huacatay
- Artesanos de Popotla
- Aztlán
- Barca
- Benito Juárez
- Benito Juárez Ampliación
- Buena Vista
- Campestre Lagos
- Cervera Kiriakidez
- Chula Vista
- Col. Vertical Las Olas Mar y Sol
- Colinas de Aragón
- Colinas de Mazatlán
- Colinas del Sol
- Constitución
- Constitución Cañón Ramírez
- Constitución Ampliación
- Coral
- Cordero
- Costa de Oro
- Hermenegildo Cuenca Díaz
- Cumbres de Rosarito
- Cumbres del Mar
- Cumbres del Sol
- Echeverría
- El Coral
- Estrella del Pacífico
- Fuente
- Guacatay
- Hacienda Floresta del Mar
- Hacienda San Martín
- Herradura Rosarito
- Huacatay
- Huahuatay
- Independencia
- Jolla Real
- La Cascada
- Las Olas Grand
- Leyes de Reforma
- Leyes de Reforma Ampliación
- Lienzo Charro
- Lomas Altas I
- Lomas de Montecarlo
- Lomas de Rosarito
- López Gutiérrez
- Los Ramos
- Lucio Blanco
- Lucio Blanco Ampliación
- Machado Norte
- Machado Sur
- Magisterial Rosarito
- Mexicali
- San Miguel
- Mina
- Miramar
- Misión del Mar
- Misión del Mar I y II
- Obrera
- Paloma
- Plan Libertador
- Plan Libertador Ampliación
- Playa Blanca
- Playa Encantada
- Playa Mazatlán
- Playas de Santander
- Santa Anita
- Veracruz
- Villa Bonita
- Villa del Mar
- Villa Pacífica
Duración de los trabajos
De acuerdo con el organismo, las labores implicarán un cierre total del acueducto por 54 horas, además de 36 horas adicionales para la recuperación gradual del servicio. La reapertura del acueducto está programada para el sábado, cuando iniciará la restitución paulatina del suministro.
Restablecimiento del servicio
La CESPT indicó que la reapertura del acueducto está programa para el sábado, momento en el que iniciará la restitución del suministro de agua de manera paulatina en ambos municipios.
Impacto en la población
El acueducto Florido-Aguaje transporta un caudal aproximado de 2 mil 600 litros por segundo, por lo que su cierre impactará a un alto porcentaje de la población de Tijuana y Playas del Rosarito. Ante ello, se recomendó a los usuarios tomar previsiones y almacenar agua con anticipación.
La dependencia recordó que en diciembre pasado se realizó una intervención emergente en esta infraestructura, que incluyó la instalación de 250 metros de tubería de 54 pulgadas de diámetro sobre el bulevar Díaz Ordaz.
