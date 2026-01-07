Megacorte de agua en Tijuana y Playas de Rosarito: revisa lista de las 691 colonias afectadas

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) informó que el suministro de agua potable será suspendido en 691 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito a partir de las 00:00 horas del jueves 8 de enero y hasta el sábado 10 o domingo 11 de enero, debido a trabajos de interconexión en el Acueducto Florido-Aguaje tramo ubicado en Lomas de la Presa.

Distrito Aldo Esquer

Centro, Independencia, Playas de Tijuana y Francisco Zarco

8vo Hyto

Albatros

Alberto Bustamante

Alemán

Altamira

Altamira Sur

Altos

Anexa Los Laureles

Ángel

Antorcha Campesina 1

Antorcha Campesina 2

Antorcha Progreso

Artesanal

Azcona

Azteca

Brisa Marina

Cañadas Granjas La Esperanza

Cañón del Matadero

Cañón del Pato

Cañón del Sol

Cañón Guerrero

Cañón Tampico

Cañón Yucatán

Callejón Palmeras

Carretas

Chihuahua

Cima

Cimas del Parque

Ciudad Jardín

Colinas del Mediterráneo

Corona del Mar

Corona del Mar Sección Gavias

Corona Encantada

Cortez

Costa Coronado Residencial

Cruz García

Cueva

Cumbres

Cumbres de INETT

Cumbres del Sol

Divina Providencia

Divina Providencia II

Fausto González

Flores Magón

Francisco Villa

Gran Tenochtitlán

Granjas del Mar

Granjas Familiares La Esperanza

Granjas La Esperanza

Guerrero

Hacienda Linda Vista

Hacienda San Juan

Hectáreas 5 y 8

Héroes de la Independencia I-1

Herrera

Hidalgo

Independencia

Ixpalia

Jacarandas

Jibarito

Johnson Norte

Johnson Sur

José Gpe. Osuna Millán

La Isla

La Joya

La Perla del Pacífico

Laderas del Mar

Laureles

Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas 3ra Mesa

Linda Vista

Loma Bonita Norte

Lomas de San Ángel

Lomas de Tijuana

Lomas del Mar

Lomas del Pacífico

Lomas del Porvenir

Lomas Encantadas

Lomas Misión del Sol

Macías

Manuel Gutiérrez Nájera

Manuel Paredes

Manuel Paredes 1a Secc.

Manuel Paredes 2a Secc.

Manuel Paredes 3a Secc.

Mar Vista

Mateo

Michoacán

Milenio 2000

Milenio 2000 Corona Encantada

Milenio 2000 Herradura

Milenio 2000 I, II, III, IV y V Secc.

Mirador

Miramar

Misión del Sol

Monte

Montes Olímpicos

Morelos

Niños Héroes

Nopalera

Nueva Aurora

Nuevo Milenio

Oasis

Oaxaca Ángel Fernández

Obrera Oaxaca

Osuna Millán

Palmeras

Parque Industrial La Jolla

Parque Industrial Valle Sur II

Patrimonial Benito Juárez

Patriotismo

Pedregal de Santa Julia

Perla Residencial

Playas Cantineros

Playas Coronado

Playas Costa Azul

Playas Costa Hermosa

Playas de Tijuana

Playas de Tijuana Costa

Playas de Tijuana Costa de Oro

Playas de Tijuana Jardines

Playas de Tijuana Jardines del Sol

Playas de Tijuana Monumental

Playas de Tijuana Triángulo de Oro

Playas Dorado

Playas Sección Cantineros

Playas Terrazas de Mendoza

Primer Ayuntamiento

Progreso

Puente La Joya

Puesta del Sol

Rancho Durazno

Rancho La Cima

Rancho Las Flores

Real de Loma Bonita

Residencial Valle Sur II

Roberto Yahuaca

Roma

Rosales

Rosas

Rubí

Ruiz Valencia

Salvatierra

Salvatierra Ampliación

San Bernardo

San Sebastián

Santa Rosa Herrera

Soler

Terrazas del Sol

Terrazas San Bernardo

Todos Santos

Unión

Unión Libre

Villa Hermosa

Villamar

Vista al Mar

Vista del Pacífico

Vista Encantada

Xicoténcatl Leyva

Xicoténcatl Leyva Alemán

Xicoténcatl Leyva II

Xicoténcatl Leyva III

Xicoténcatl Leyva Mortera

La Joya 2

Castillo

Centro

Este

Norte

Distrito Armando Valenzuela

Matamoros

Baja Maq. Insurgentes

Parque Industrial La Campiña

Valle de las Flores

La Campiña

Libramiento

El Porvenir

Seminario

Los Sauzillos

Distrito Florido

Florido 2

El Relámpago

Florido Parque Industrial

Lomas Virreyes

Parque Industrial El Florido II

Sevilla Residencial

El Florido I

Los Abedules

Hacienda Casa Grande

Distrito Paraíso

Río

Zona Río Oriente

Zona Río Poniente

Marrón

Federal

Aviación

Ex Ejido Coahuila

Jardín

Empleados Federales

Dávila

Aviación Poniente

Neidhart

Madero Sur

Madero Norte

Revolución

Centro Urbano 70-76.

La Mesa

La Mesa

Colinas de la Mesa

Jardines de la Mesa

Colinas del Rey

Colinas de California

Jardines de Agua Caliente

Chapultepec

Chapultepec Alamar

Chapultepec 9a Sección

Chapultepec Este

Hipódromo

Hipódromo Dos

Hipódromo Agua Caliente

Calete

Cacho

Juárez

Davila

Gabilondo.

Rubí

Rubí

Rubí Industrial

Mirador Rubí

Mirador La Mesa

Lomas del Rubí

Lomas del Mirador

Laderas del Rubí

Vista Dorada

Hacienda Agua Caliente

Lomas de Agua Caliente

Lomas de Agua Caliente 6a Sección

Los Pinos

Los Olivos

Real de Agua Caliente.

Obrera

Obrera

Obrera 1a Sección

Obrera 2a Sección

Obrera 3a Sección

Obrera 4a Sección

Obrera 5a Sección

Obrera 6a Sección

Obrera 7a Sección

Obrera 8a Sección

Obrera 9a Sección

Obrera 10a Sección

Obrera 11a Sección

Obrera 12a Sección

Obrera 13a Sección

Obrera 14a Sección

Obrera 15a Sección

Obrera 16a Sección

Obrera 17a Sección

Obrera 18a Sección

Camino Verde

Camino Verde

Camino Verde Sección Arboledas

Camino Verde Sección Lomas

Camino Verde Sección Vistas

Cumbres de Juárez

Cumbres de Juárez Sección Lomas

Cumbres de Juárez Sección Arboledas

Cumbres de Juárez Sección Vistas

Altiplano

Altiplano Quinta Sección

Altiplano Sexta Sección

Altiplano Séptima Sección

Laderas del Camino Verde

Lomas del Camino Verde

Vista Encantada.

Distrito Reforma

La Mesa

La Mesa

Colinas de la Mesa

Jardines de la Mesa

Colinas del Rey

Colinas de California

Mirador La Mesa

Hacienda Agua Caliente

Lomas de Agua Caliente

Los Pinos

Real de Agua Caliente.

Tecolote / La Gloria

Tecolote

Tecolote Primera Sección

Tecolote Segunda Sección

Tecolote Tercera Sección

Tecolote Cuarta Sección

La Gloria,

La Gloria Segunda Sección

La Gloria Tercera Sección

La Jolla

La Jolla Este

La Jolla Industrial

Lomas de la Presa

Lomas de la Presa

Lomas de la Presa Este

Lomas de la Presa Oeste

Presa Este

Presa Oeste

La Presa

Terrazas de la Presa

Hacienda Acueducto

Cañón Centenario.

Delicias

Delicias

Delicias Segunda Sección

Delicias Tercera Sección

Delicias Cuarta Sección

Granjas Buenos Aires

Granjas Familiares

Buenos Aires Norte

Buenos Aires Sur.

Sánchez Taboada

Sánchez Taboada

Sánchez Taboada I

Sánchez Taboada II

Sánchez Taboada III

Sánchez Taboada IV

Sánchez Taboada V

Sánchez Taboada VI

Sánchez Taboada VII

Sánchez Taboada VIII

Sánchez Taboada IX

Sánchez Taboada X

Sánchez Taboada XI

Sánchez Taboada XII.

Villas del Prado

Villas del Prado

Villas del Prado Primera Sección

Villas del Prado Segunda Sección

Villas del Prado Tercera Sección

Villas del Prado Cuarta Sección

Villas del Prado Quinta Sección

Villas de Baja California

Urbi Villas del Prado.

Distrito Rosarito

Pórticos de Santa Fe

Acueducto Costa Tijuana

San Agustín

Baja Malibú

Bonanza Residencial

Brisas de Santa Fe

Brisas del Mar

Chula Vista

Colinas de San Antonio

Colinas del Sol

Cuesta Blanca

Cuestecita

Delfines

Escondida

Esperanza

Francisco Zarco

Habitacional Estrella

Hacienda Las Flores

La Cuestecita

Las Villas Santa Fe

Ley del Servicio Civil

Loma Blanca

Lomas de la Esperanza

Lomas de San Antonio

Lomas del Desierto

Lomas del Real

Lomas Santa Fe

Madeira

Villa Residencial Santa Fe

Villa Residencial Santa Fe 2

Villa Residencial Santa Fe 3

Villa Residencial Santa Fe 5

Urbiquinta del Cedro

Urbiquinta Versalles

Valparaíso Residencial

Verona Residencial

Viñas del Mar

Playas de Rosarito

Alisitos

Ampliación Aztlán

Ángeles

Antonio del Mar

Arroyo Huacatay

Artesanos de Popotla

Aztlán

Barca

Benito Juárez

Benito Juárez Ampliación

Buena Vista

Campestre Lagos

Cervera Kiriakidez

Chula Vista

Col. Vertical Las Olas Mar y Sol

Colinas de Aragón

Colinas de Mazatlán

Colinas del Sol

Constitución

Constitución Cañón Ramírez

Constitución Ampliación

Coral

Cordero

Costa de Oro

Hermenegildo Cuenca Díaz

Cumbres de Rosarito

Cumbres del Mar

Cumbres del Sol

Echeverría

El Coral

Estrella del Pacífico

Fuente

Guacatay

Hacienda Floresta del Mar

Hacienda San Martín

Herradura Rosarito

Huacatay

Huahuatay

Independencia

Jolla Real

La Cascada

Las Olas Grand

Leyes de Reforma

Leyes de Reforma Ampliación

Lienzo Charro

Lomas Altas I

Lomas de Montecarlo

Lomas de Rosarito

López Gutiérrez

Los Ramos

Lucio Blanco

Lucio Blanco Ampliación

Machado Norte

Machado Sur

Magisterial Rosarito

Mexicali

San Miguel

Mina

Miramar

Misión del Mar

Misión del Mar I y II

Obrera

Paloma

Plan Libertador

Plan Libertador Ampliación

Playa Blanca

Playa Encantada

Playa Mazatlán

Playas de Santander

Santa Anita

Veracruz

Villa Bonita

Villa del Mar

Villa Pacífica

Duración de los trabajos

De acuerdo con el organismo, las labores implicarán un cierre total del acueducto por 54 horas, además de 36 horas adicionales para la recuperación gradual del servicio. La reapertura del acueducto está programada para el sábado, cuando iniciará la restitución paulatina del suministro.

Restablecimiento del servicio

La CESPT indicó que la reapertura del acueducto está programa para el sábado, momento en el que iniciará la restitución del suministro de agua de manera paulatina en ambos municipios.

Impacto en la población

El acueducto Florido-Aguaje transporta un caudal aproximado de 2 mil 600 litros por segundo, por lo que su cierre impactará a un alto porcentaje de la población de Tijuana y Playas del Rosarito. Ante ello, se recomendó a los usuarios tomar previsiones y almacenar agua con anticipación.

La dependencia recordó que en diciembre pasado se realizó una intervención emergente en esta infraestructura, que incluyó la instalación de 250 metros de tubería de 54 pulgadas de diámetro sobre el bulevar Díaz Ordaz.

