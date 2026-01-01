Indigna caso: exhiben a poli extorsionando a turista en Tijuana

GENERANDO AUDIO...

En Tijuana, un oficial de policía fue exhibido tras presuntamente cobrar 60 dólares a un turista extranjero por haberse metido en la fila incorrecta. El agente aceptó regresar el dinero, aunque aseguró que “no hizo nada malo”.

En un video difundido en redes sociales, se observa la conducta del oficial después de ser evidenciado ante la cámara. Se documenta que el policía se habría puesto de acuerdo con un extranjero para decomisar 60 dólares, hasta que un ciudadano presente lo confrontó y le indicó que debía devolver íntegramente el efectivo al afectado.

Confrontación ciudadana y devolución del dinero

El usuario que enfrentó al oficial le reiteró varias veces que regresara el dinero al turista afectado. Según las imágenes, el policía dudó antes de regresar el efectivo, pero finalmente volvió a la unidad policial y entregó los 60 dólares al visitante, argumentando que “no había hecho nada malo”.

Durante la devolución, el oficial mostró incomodidad ante la situación y pronunció frases como: “Tú sabes que yo no hice nada malo”, mientras devolvía el dinero al afectado.

Reacciones en redes sociales y visibilidad del caso

El incidente generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la conducta del oficial y la existencia de cobros presuntamente irregulares. La difusión del video permitió que la situación fuera conocida rápidamente y llamó la atención sobre la actuación de la policía en Tijuana frente a turistas y ciudadanos.

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades locales sobre sanciones o investigaciones respecto al cobro.

