La tragedia aérea ocurrida en las inmediaciones del Aeropuerto de Galveston, Texas, dejó varias víctimas. Entre las personas fallecidas se encuentra Federico, un niño de apenas 2 años, originario de Campeche.

El menor viajaba a bordo de la aeronave de la Secretaría de Marina (Semar) como parte de una misión humanitaria. El menor era trasladado de emergencia desde el hospital Agustín O’Harán de Mérida, Yucatán, hacia el hospital Shriners Children’s, en Galveston, Texas, donde recibiría atención médica especializada por quemaduras graves.

De acuerdo con la información disponible, el niño presentaba lesiones en aproximadamente el 40% de su cuerpo, provocadas de manera accidental al caer sobre él un recipiente con agua hirviendo en su domicilio. Debido a la gravedad de su estado de salud, se gestionó un traslado aéreo internacional con el apoyo de la Fundación Michou y Mau, en coordinación con la Secretaría de Marina.

Suman cinco personas fallecidas

En el vuelo viajaban ocho personas a bordo de un avión tipo King Air ANX 1209: cuatro integrantes de la tripulación naval y cuatro civiles. Entre los civiles se encontraba Federico, su madre y el equipo médico que lo acompañaba durante el traslado especializado.

La Secretaría de Marina informó que la aeronave sufrió un accidente en las inmediaciones de Galveston, Texas. El saldo preliminar es de cinco personas fallecidas, entre ellas el niño Federico; dos personas sobrevivientes.

Tras el siniestro, autoridades mexicanas activaron los protocolos correspondientes y establecieron coordinación inmediata con instancias locales y federales de Estados Unidos. La Semar mantiene comunicación permanente con el Consulado de México en Houston para brindar acompañamiento institucional y apoyo a las familias de las víctimas, además de facilitar los trámites consulares necesarios.

En un comunicado oficial, la dependencia expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, y subrayó el carácter humanitario de la misión que realizaba la tripulación al momento del accidente. Asimismo, reiteró que cualquier actualización sobre el estado de las personas involucradas y el avance de las investigaciones será informada exclusivamente a través de los canales oficiales.

Solidaridad desde Yucatán

Desde Yucatán también se expresó la solidaridad hacia las familias afectadas. El gobernador Joaquín Díaz Mena informó sobre el accidente y destacó que la aeronave realizaba un traslado médico especializado como parte del Plan Marina, en coordinación con la Fundación Michou y Mau. Señaló que, tras el incidente, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos.

“Desde Yucatán expresamos nuestra solidaridad con las familias, estaremos atentos a la información oficial que se vaya generando en las próximas horas. Les mandamos un abrazo a las familias de los fallecidos”, expresó el mandatario.

La historia de Federico, un niño que viajaba en busca de una oportunidad para sanar, se ha convertido en el rostro más doloroso de esta tragedia aérea que hoy conmueve a México.

