Tras 17 días, los restos de Federico Efraín Ramírez Cruz, el bebé que murió en un accidente aéreo en Galveston, Texas, regresaron a Escárcega, Campeche, lugar donde nació y donde familiares y amigos le dieron el último adiós.

El cuerpo del menor llegó acompañado por su madre, quien sobrevivió al siniestro, así como por su padre. Durante la madrugada, alrededor de las 3:00 horas, la familia arribó con los restos procedentes de Cancún, donde fueron repatriados a México.

Familiares, amigos y conocidos se reunieron en su casa para acompañar a los padres, llevar flores y expresar su pésame. A pesar de su corta edad, Fede dejó huella entre quienes lo conocieron, quienes lo recordaron por su sonrisa y cariño.

Al mediodía, el cuerpo de Federico Efraín Ramírez Cruz fue trasladado en cortejo fúnebre a la parroquia del Inmaculado Corazón de María, donde se ofició una misa en cuerpo presente. Durante la ceremonia religiosa, el párroco pidió una oración especial por los padres del menor, para que encontraran consuelo ante la pérdida.

Al finalizar la misa, la familia regresó a su domicilio para despedirse de manera íntima y privada. Posteriormente, el cuerpo del menor fue llevado al crematorio, como parte del proceso final del funeral.

Durante el sepelio, personas cercanas a la familia compartieron palabras de afecto y apoyo, destacando el amor y la alegría que el menor transmitía. Su padre, Edwar Ramírez, agradeció públicamente el respaldo recibido por parte de amigos, conocidos y autoridades municipales, y reconoció que el proceso que enfrenta su familia será difícil.

De acuerdo con lo informado, la madre del menor recibirá terapia psicológica en Mérida, donde contará con acompañamiento profesional para enfrentar el duelo tras esta dolorosa pérdida.

El accidente aéreo ocurrió en Galveston, Texas, y cobró la vida del menor, mientras su madre logró sobrevivir. Tras más de dos semanas de trámites y traslado, la familia pudo finalmente despedirse de Fede en Campeche.

