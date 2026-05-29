Localizan a líderes de la CNTE en Chiapas; exigen investigar el caso

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La CNTE exige esclarecer lo ocurrido. FOTO: Cuartoscuro

Los maestros de la Costa Grande del SNTE-CNTE, agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), alertaron este jueves a sus bases magisteriales para concentrarse en las oficinas de la Fiscalía de Tapachula ante la presunta desaparición de dos integrantes de su dirigencia sindical. La movilización ocurrió luego de perder comunicación con los docentes durante un traslado en el estado de Chiapas.

De acuerdo con la información difundida por los integrantes de la Coordinadora, los desaparecidos eran Gabriel Díaz Ordóñez y Timoteo Tamayo, miembros del comité ejecutivo sindical. Los docentes señalaron que, tras varias horas sin contacto, comenzaron a recibirse llamadas y mensajes en los que presuntamente se solicitaba dinero, situación que motivó la presentación de una denuncia formal ante las autoridades.

Durante un pronunciamiento realizado frente a la Fiscalía, dirigentes de la Sección 7 de la CNTE informaron que ambos maestros ya fueron localizados con vida y trasladados a la Fiscalía Antisecuestro para rendir su declaración y colaborar con las investigaciones correspondientes.

Los representantes sindicales explicaron que los dos docentes habían iniciado un viaje rumbo a Tuxtla Gutiérrez cuando se perdió la comunicación con ellos. Posteriormente, las autoridades notificaron a la organización magisterial que los maestros habían sido encontrados.

CNTE pide investigación exhaustiva

Aunque celebraron la localización de sus compañeros, los dirigentes exigieron una investigación profunda para esclarecer qué ocurrió durante el tiempo en que estuvieron incomunicados.

Los maestros señalaron que buscan conocer dónde estuvieron, qué sucedió durante ese periodo y si fueron víctimas de algún tipo de agresión o intimidación. También pidieron que se identifique y sancione a los responsables en caso de que se haya cometido algún delito.

Relacionan hechos con movilizaciones magisteriales

Durante el posicionamiento público, integrantes de la Coordinadora manifestaron preocupación porque este caso ocurre en el contexto de las actividades organizativas rumbo a una huelga nacional del magisterio.

Además, recordaron los hechos reportados recientemente en Oaxaca, donde denunciaron agresiones contra docentes, por lo que solicitaron garantías de seguridad para quienes participan en labores sindicales y de información en distintas regiones del país.

La CNTE informó que dará a conocer más detalles cuando concluya el proceso de declaración de los maestros y las autoridades presenten avances oficiales de la investigación.

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