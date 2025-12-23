Vacunas contra el sarampión enfrentan renuencia entre las comunidades indígenas de Chiapas

GENERANDO AUDIO...

Los contagios de sarampión en Chiapas, aumentan. De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, del 24 de febrero al 21 de diciembre se han estudiado 216 casos sospechosos, de los cuales 80 casos han sido confirmados.

Los casos confirmados se distribuyen en 19 municipios y 30 localidades. El 80 por ciento de los confirmados se localizan en la Región Altos Tsotsil-Tseltal de Chiapas, donde la dependencia se ha topado con población renuente a la vacunación.

Prueba de ello es la comunidad La Realidad, en el municipio de Margaritas, bastión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y que desde 1994, cuando el levantamiento armado, no había permitido la entrada de campañas de vacunación.



“Ya entramos al inicio de este gobierno, entramos en la realidad que son zonas que no se podían entrar. Ahí eran 30 años que no se podía entrar. Entonces nosotros vamos a llegar hasta donde nos dejen llegar y nosotros estamos tocando puerta por puerta, barrido casa por casa. Ese ha sido el éxito”

Omar Gómez Cruz / secretario de Salud Chiapas

Con el objetivo de crear una barrera sanitaria, la dependencia ha visitado 167 mil 677 viviendas en 269 localidades, y hasta el momento, se han aplicado 829 mil 601 dosis de vacunas.

Al mismo tiempo, exhortó a los 124 ayuntamientos a evitar eventos masivos; sin embargo, le apuestan a que la población se vacune contra esta enfermedad.

“Por eso la recomendación es evitar precisamente los eventos masivos. Sabemos que no vamos a poder contener, sobre todo en estas fechas, es imposible decirle a la población, y además, no entraríamos a una situación muy difícil, no es el objetivo aquí, el objetivo es que disminuyamos al menos en un 50% las concentraciones masivas, y con eso vamos a disminuir la velocidad de la transmisión del virus, porque sarampión va a llegar a todos los puntos del estado, eso lo tenemos que tener claro, pero la idea es que llegue de manera paulatina, gradual, para no tener brotes explosivos y entonces no colapsemos nuestro sistema de salud”

Orlando García / director de Salud Pública

Con los cercos epidemiológicos y bloqueos vacunales, el brote se ha concentrado solamente en 19 municipios, que representan el 15 por ciento del total de la entidad.

Asimismo, se aseguró que no está en riesgo el regreso a clases, pero se hace el llamado a los padres para completar los esquemas de vacunación en sus hijos.



Para ello, la dependencia ha instalado centros de vacunación en parques y plazas, así como en los centros de salud, para lograr mayor cobertura de vacunación, la cual hasta este momento ha sido de 829 mil 601 dosis aplicadas, cuatro veces más que el mejor año del gobierno anterior.

