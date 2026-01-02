Descuentos del 12% en el pago del predial durante enero en Chihuahua capital

GENERANDO AUDIO...

Pago del impuesto predial. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno Municipal de Chihuahua anunció una serie de descuentos al impuesto predial que se estarán otorgando durante los próximos meses. Si los contribuyentes pagan durante enero de 2026, recibirán el 12% de descuento, mientras que en febrero y marzo se reducirá este beneficio.

Descuentos al impuesto predial en Chihuahua capital

A partir de este 2 de enero y hasta el 31 del mismo mes, el Gobierno de Chihuahua ofrece un descuento del 12% en el pago del predial. La promoción no termina con el primer mes del 2026, ya que la oferta continuará durante los próximos meses, pero los descuentos serán menores.

En febrero los contribuyentes recibirán el 8% y en marzo el 4%. El objetivo de este programa es incentivar el cumplimiento temprano del impuesto predial entre la población.



El pago de este impuesto se puede realizar en las cajas de la Tesorería, en la página web oficial del municipio, vía mensaje WhatsApp por medio del TesoChat al teléfono: 614 120 00 13, en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca, en los establecimientos Oxxo, Alsuper y Smart.

¿Dónde se ubican las cajas de la Tesorería en la ciudad de Chihuahua?

Zona centro

Cajas Tesorería: calle Mina #408, colonia Centro. Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina): avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro. Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Consejo de Urbanización Municipal (CUM): calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia Santa Rosa. Horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.

Zona norte

Alsuper Nogales: local 6 (a un costado de la tienda) Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6. Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Parque Fundadores (antes Huerta Legarreta): calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético. Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Norte: Avenida Homero #500. Abierta 24 horas de lunes a domingo.

Zona sur

Desarrollo Urbano: calle Presa Chuvíscar #1108. Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Sur: Avenida Pacheco #8800. Abierta 24 horas de lunes a domingo.

Rastro TIF: Periférico Lombardo Toledano #13401. Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Relleno Sanitario: kilómetro 7.5 Carretera Aldama. Horario de 7:00 am a 6:00 pm de lunes a sábado.

Asociación Ganadera: kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc. Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Villa Juárez: calle 3ª y 16 de septiembre s/n. Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.