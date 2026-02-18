Buscan a desaparecidos en el Cerro del Chiquihuite

GENERANDO AUDIO...

Cerro del Chiquihuite. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México inició una jornada de cuatro días de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para encontrar indicios que ayuden a localizar a personas desaparecidas.



En los trabajos de búsqueda participarán colectivos, familias en búsqueda independiente y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr); así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Guardia Nacional.

Inician jornadas de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite para localizar a personas desaparecidas

A partir del pasado 17 de febrero comenzó la jornada de cuatro días de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite, como parte de los 30 Compromisos para la Búsqueda de Personas Desaparecidas anunciados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

En esta jornada participan 95 servidoras y servidores públicos de la capital y cuatro de nivel federal. A ellos se suman 19 familias en búsqueda independiente, personas solidarias y familiares que pertenecen a colectivos.

El Gobierno de la Ciudad de México señala que estas jornadas forman parte del compromiso para acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos. “La Ciudad de México asume este compromiso con recursos humanos, técnicos y territoriales, con la convicción de que ninguna familia debe enfrentar sola la búsqueda”, menciona el comunicado de las autoridades capitalinas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento