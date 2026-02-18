Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Habrá dos marchas y siete concentraciones distintas. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 18 de febrero se realizarán 28 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y actividades culturales en Ciudad de México (CDMX). Destaca la manifestación de médicos veterinarios y trabajadores en huelga del Nacional Monte de Piedad.

Para este día, habrá dos marchas; siete concentraciones; siete rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Entre las principales protestas de este 18 de febrero en CDMX, destaca la manifestación de médicos veterinarios contra la violencia que sufren, así como la concentración de trabajadores en huelga del Monte de Piedad.

Protestas en CDMX para este 18 de febrero

Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C.

Hora: 10:30

Lugar: Palacio de Bellas Artes, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Ángel de la Independencia

Motivo: Marcha “Por la dignificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnista”, en memoria de médicos veterinarios que han perdido la vida por actos de violencia y para exigir justicia, seguridad y herramientas interinstitucionales que garanticen el ejercicio seguro de la profesión

Aforo: 1,000

Respirando Juntos por Mariana

Hora: 07:00

Lugar: Palacio Nacional, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Por definir

Motivo: Exigen la inclusión del medicamento “Trikafta” en el cuadro básico de salud para pacientes con fibrosis quística

Aforo: 200

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora: 07:00

Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro, Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc; y estación “18 de Marzo”, línea 6 del Metro, Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte, col. Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Traslado para continuar jornada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones del Cerro del Chiquihuite, en la Sierra de Guadalupe

Aforo: 80

Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia México

Hora: 09:00

Lugar: Mercado Verde, Rosario Castellanos y Dolores Guerrero, col. Unidad Habitacional CTM Culhuacán, alcaldía Coyoacán

Motivo: Campaña de Visibilización de la Fibromialgia con servicios gratuitos de salud y mesas informativas

Aforo: 60

Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, A.C.

Hora: 11:00

Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano y protesta contra el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos

Aforo: 50

Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Asamblea informativa para exigir pago del finiquito correspondiente al 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100

Aforo: 200

Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C.

Hora: 10:00

Lugar: Estación “Portales”, línea 2 del Metro, Calz. de Tlalpan, col. Portales Sur, alcaldía Benito Juárez

Motivo: Solicitan reubicación adecuada para puestos retirados de Calzada de Tlalpan y actualización de permisos para comercio en vía pública

Motivo: Solicitan reubicación adecuada para puestos retirados de Calzada de Tlalpan y actualización de permisos para comercio en vía pública Aforo: 120

Afectados por el Nacional Monte de Piedad

Hora: 14:00

Lugar: Av. Insurgentes Sur y Calz. de Tlalpan, col. La Joya, alcaldía Tlalpan

Motivo: Protesta contra la huelga iniciada en octubre de 2025 que afecta a pignorantes y usuarios en la recuperación de prendas y acceso a préstamos

Aforo: 150

Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres

Hora: 16:00

Lugar: Oficinas Generales del Colegio de Bachilleres, Periférico Sur No. 6677, col. Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco

Motivo: Exigen incremento salarial del 30%, homologación salarial, revisión de condiciones laborales y mejoras en infraestructura

Aforo: 200

Bicitekas, A.C.

Hora: 17:00

Lugar: Centro Cultural Ollin Yoliztli, Periférico Sur No. 5141, col. Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan

Destino: Av. del Imán y Av. Antonio Delfín Madrigal, col. Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán

Motivo: Exigen justicia para ciclista fallecido el 18 de febrero de 2025 y mayores garantías de seguridad vial

Aforo: 70

Rodadas ciclistas

“Giant Ajusco”

Hora: 06:00

Lugar: Giant Ajusco, Carretera Picacho-Ajusco No. 528, col. Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan

Destino: Escalada del Ajusco Km 7.5 del Circuito Ajusco

Aforo: 30

“Giant San Jerónimo”

Hora: 06:45

Lugar: Giant San Jerónimo, Plaza San Jerónimo, Av. San Jerónimo No. 630, col. La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón

Destino: Parque Nacional Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras

Aforo: 25

“Baby Runners y Chirimixquic’s Bike”

Hora: 07:00 y 08:00

Lugar: Estación “Tláhuac” del Metro y San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac

Destino: Amecameca, Estado de México

Aforo: 25

“Giant San Nicolás”

Hora: 10:00

Lugar: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Picacho-Ajusco Km 11.5, alcaldía Tlalpan

Destino: Pistas del parque

Aforo: 30

“Bici Arte”

Hora: 18:30

Lugar: Deportivo San José, alcaldía Tláhuac

Destino: Alcaldía Coyoacán

Aforo: 20

“Roma Cycling”

Hora: 21:00

Lugar: Parque México (Fuente de Cántaros), col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Cuevas del Aire, col. La Venta, alcaldía Tlalpan

Aforo: 20

Las protestas y actividades de este 18 de febrero podrían generar tráfico, por lo que se recomienda tomar rutas alternativas y prevenir traslados en CDMX.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: