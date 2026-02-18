Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero
Este miércoles 18 de febrero se realizarán 28 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y actividades culturales en Ciudad de México (CDMX). Destaca la manifestación de médicos veterinarios y trabajadores en huelga del Nacional Monte de Piedad.
Para este día, habrá dos marchas; siete concentraciones; siete rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Entre las principales protestas de este 18 de febrero en CDMX, destaca la manifestación de médicos veterinarios contra la violencia que sufren, así como la concentración de trabajadores en huelga del Monte de Piedad.
Protestas en CDMX para este 18 de febrero
Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C.
- Hora: 10:30
- Lugar: Palacio de Bellas Artes, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Ángel de la Independencia
- Motivo: Marcha “Por la dignificación de la Medicina Veterinaria y Zootecnista”, en memoria de médicos veterinarios que han perdido la vida por actos de violencia y para exigir justicia, seguridad y herramientas interinstitucionales que garanticen el ejercicio seguro de la profesión
- Aforo: 1,000
Respirando Juntos por Mariana
- Hora: 07:00
- Lugar: Palacio Nacional, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Por definir
- Motivo: Exigen la inclusión del medicamento “Trikafta” en el cuadro básico de salud para pacientes con fibrosis quística
- Aforo: 200
Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
- Hora: 07:00
- Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro, Calz. San Antonio Abad, col. Obrera, alcaldía Cuauhtémoc; y estación “18 de Marzo”, línea 6 del Metro, Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte, col. Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Traslado para continuar jornada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones del Cerro del Chiquihuite, en la Sierra de Guadalupe
- Aforo: 80
Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia México
- Hora: 09:00
- Lugar: Mercado Verde, Rosario Castellanos y Dolores Guerrero, col. Unidad Habitacional CTM Culhuacán, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Campaña de Visibilización de la Fibromialgia con servicios gratuitos de salud y mesas informativas
- Aforo: 60
Asociación de Cubanos Residentes en México “José Martí”, A.C.
- Hora: 11:00
- Lugar: Zócalo capitalino, Plaza de la Constitución, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Campaña de acopio en solidaridad con el pueblo cubano y protesta contra el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos
- Aforo: 50
Ex Trabajadores de la Extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea informativa para exigir pago del finiquito correspondiente al 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100
- Aforo: 200
Frente Nacional de Organizaciones para Personas Ciegas y de Baja Visión, A.C.
- Hora: 10:00
- Lugar: Estación “Portales”, línea 2 del Metro, Calz. de Tlalpan, col. Portales Sur, alcaldía Benito Juárez
Motivo: Solicitan reubicación adecuada para puestos retirados de Calzada de Tlalpan y actualización de permisos para comercio en vía pública
- Aforo: 120
Afectados por el Nacional Monte de Piedad
- Hora: 14:00
- Lugar: Av. Insurgentes Sur y Calz. de Tlalpan, col. La Joya, alcaldía Tlalpan
- Motivo: Protesta contra la huelga iniciada en octubre de 2025 que afecta a pignorantes y usuarios en la recuperación de prendas y acceso a préstamos
- Aforo: 150
Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres
- Hora: 16:00
- Lugar: Oficinas Generales del Colegio de Bachilleres, Periférico Sur No. 6677, col. Santa María Tepepan, alcaldía Xochimilco
- Motivo: Exigen incremento salarial del 30%, homologación salarial, revisión de condiciones laborales y mejoras en infraestructura
- Aforo: 200
Bicitekas, A.C.
- Hora: 17:00
- Lugar: Centro Cultural Ollin Yoliztli, Periférico Sur No. 5141, col. Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan
- Destino: Av. del Imán y Av. Antonio Delfín Madrigal, col. Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Exigen justicia para ciclista fallecido el 18 de febrero de 2025 y mayores garantías de seguridad vial
- Aforo: 70
Rodadas ciclistas
“Giant Ajusco”
- Hora: 06:00
- Lugar: Giant Ajusco, Carretera Picacho-Ajusco No. 528, col. Jardines del Ajusco, alcaldía Tlalpan
- Destino: Escalada del Ajusco Km 7.5 del Circuito Ajusco
- Aforo: 30
“Giant San Jerónimo”
- Hora: 06:45
- Lugar: Giant San Jerónimo, Plaza San Jerónimo, Av. San Jerónimo No. 630, col. La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón
- Destino: Parque Nacional Los Dinamos, alcaldía Magdalena Contreras
- Aforo: 25
“Baby Runners y Chirimixquic’s Bike”
- Hora: 07:00 y 08:00
- Lugar: Estación “Tláhuac” del Metro y San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac
- Destino: Amecameca, Estado de México
- Aforo: 25
“Giant San Nicolás”
- Hora: 10:00
- Lugar: Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, Picacho-Ajusco Km 11.5, alcaldía Tlalpan
- Destino: Pistas del parque
- Aforo: 30
“Bici Arte”
- Hora: 18:30
- Lugar: Deportivo San José, alcaldía Tláhuac
- Destino: Alcaldía Coyoacán
- Aforo: 20
“Roma Cycling”
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque México (Fuente de Cántaros), col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Cuevas del Aire, col. La Venta, alcaldía Tlalpan
- Aforo: 20
Las protestas y actividades de este 18 de febrero podrían generar tráfico, por lo que se recomienda tomar rutas alternativas y prevenir traslados en CDMX.
