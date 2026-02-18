CDMX invertirá 7 mil mdp para rehabilitar drenaje de cara a la temporada de lluvias 2026

| 09:06 | J.L. Márquez | Uno TV
Lluvias CDMX
El Gobierno de la CDMX se prepara para la temporada de lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció una inversión de 7 mil millones de pesos (mdp) para construir y rehabilitar los sistemas de agua, drenaje y saneamiento, esto de cara a la temporada de lluvias 2026.

CDMX destinará 7 mil mdp para rehabilitar sistemas de agua, drenaje y saneamiento

En conferencia de prensa, Clara Brugada anunció una inversión histórica de 7 mil millones de pesos para realizar 643 obras y acciones en infraestructura de agua, drenaje y saneamiento. De esa cifra, 3 mil 360 millones de pesos se destinarán a obras de drenaje, 3 mil 80 millones en agua potable y 560 millones en saneamiento.

Respecto al drenaje, se realizarán 318 acciones entre las que se incluyen mantenimiento, modernización y rehabilitación de equipos electromecánicos para prevenir inundaciones, además se construirán 10 mil metros de nuevos colectores de drenaje en las alcaldías:

  • Iztapalapa
  • Gustavo A. Madero
  • Magdalena Contreras
  • Tlalpan
  • Iztacalco
  • Xochimilco
  • Milpa Alta
  • Tláhuac

Sobre el tema del agua potable, la jefa de Gobierno comentó que los 3 mil 80 millones se destinarán en 304 obras y acciones como mantenimiento, sustitución y automatización de infraestructura, así como telemetría para mejorar la eficiencia operativa y detectar fugas.

Más acciones que se implementarán para hacer frente a la temporada de lluvias 2026

Brugada añadió que se implementará inteligencia satelital y georradar terrestre para detectar socavones. Esta tecnología será capaz de revisar 800 kilómetros de colectores. Además, se cuadruplicará la meta anual de desazolve, pasando de 300 kilómetros en 2025 a mil 200 kilómetros en 2026.

El Gobierno de la CDMX también le dará continuidad al programa de Acupuntura Hídrica para la captación e infiltración de agua de lluvia al subsuelo, con el cual se devuelve el vital líquido a los acuíferos para garantizar la sostenibilidad hídrica a largo plazo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Te recomendamos:

Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero

Ciudad de México

Veterinarios encabezan protestas en CDMX para este miércoles 18 de febrero

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

Ciudad de México

Miércoles no circulan autos con engomado rojo y placas 3 y 4

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

Ciudad de México

¡Por fin! Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México

Último reporte: CAMe mantiene contingencia ambiental en el Valle de México

Ciudad de México

Último reporte: CAMe mantiene contingencia ambiental en el Valle de México

Etiquetas: ,