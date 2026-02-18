CDMX invertirá 7 mil mdp para rehabilitar drenaje de cara a la temporada de lluvias 2026

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la CDMX se prepara para la temporada de lluvias. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció una inversión de 7 mil millones de pesos (mdp) para construir y rehabilitar los sistemas de agua, drenaje y saneamiento, esto de cara a la temporada de lluvias 2026.

En conferencia de prensa, Clara Brugada anunció una inversión histórica de 7 mil millones de pesos para realizar 643 obras y acciones en infraestructura de agua, drenaje y saneamiento. De esa cifra, 3 mil 360 millones de pesos se destinarán a obras de drenaje, 3 mil 80 millones en agua potable y 560 millones en saneamiento.

Respecto al drenaje, se realizarán 318 acciones entre las que se incluyen mantenimiento, modernización y rehabilitación de equipos electromecánicos para prevenir inundaciones, además se construirán 10 mil metros de nuevos colectores de drenaje en las alcaldías:

Iztapalapa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Tlalpan

Iztacalco

Xochimilco

Milpa Alta

Tláhuac

Sobre el tema del agua potable, la jefa de Gobierno comentó que los 3 mil 80 millones se destinarán en 304 obras y acciones como mantenimiento, sustitución y automatización de infraestructura, así como telemetría para mejorar la eficiencia operativa y detectar fugas.

Más acciones que se implementarán para hacer frente a la temporada de lluvias 2026

Brugada añadió que se implementará inteligencia satelital y georradar terrestre para detectar socavones. Esta tecnología será capaz de revisar 800 kilómetros de colectores. Además, se cuadruplicará la meta anual de desazolve, pasando de 300 kilómetros en 2025 a mil 200 kilómetros en 2026.



El Gobierno de la CDMX también le dará continuidad al programa de Acupuntura Hídrica para la captación e infiltración de agua de lluvia al subsuelo, con el cual se devuelve el vital líquido a los acuíferos para garantizar la sostenibilidad hídrica a largo plazo.

