Doble alerta en CDMX por bajas temperaturas y riesgo de heladas

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX activó doble alerta por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 7 de febrero de 2026, con pronóstico de entre 1 y 6 grados y posibles heladas en varias alcaldías de la capital.

De acuerdo con el aviso oficial, se emitió Alerta Amarilla en cinco demarcaciones por temperaturas de 4 a 6 °C entre las 00:00 y las 08:00 horas. Además, se activó Alerta Naranja en dos alcaldías donde el termómetro podría bajar hasta 1 a 3 °C, con riesgo de heladas.

Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada por canales oficiales y seguir medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias y accidentes en casa.

Alerta por frío en CDMX: alcaldías afectadas y temperaturas

La Alerta Amarilla por frío en CDMX aplica en:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

En estas zonas se esperan temperaturas mínimas de 4 a 6 grados durante la madrugada.

En tanto, la Alerta Naranja por bajas temperaturas fue activada en:

Milpa Alta

Tlalpan

Aquí se prevén temperaturas de 1 a 3 grados y condiciones para la formación de heladas.

Recomendaciones de Protección Civil por bajas temperaturas

La dependencia capitalina difundió medidas preventivas ante el descenso de temperatura:

Abrigarse en capas y cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Mantener ventilación si se usan calentadores o chimeneas

Proteger a niños, adultos mayores y embarazadas

Resguardar mascotas y no dejarlas a la intemperie

Usar crema para proteger la piel

Consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

También se recomienda tener actualizado el esquema de vacunación contra influenza, COVID y neumococo.

Para emergencias, Protección Civil puso a disposición el 911 y el 55-5683-2222.

El aviso fue emitido oficialmente el 6 de febrero a las 13:00 horas y se mantendrá vigilancia sobre las condiciones meteorológicas.

