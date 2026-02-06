Caen cinco personas presuntamente relacionadas con el robo de los falsos barrenderos en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Caen cinco implicados por robo a casa habitación falsos barrenderos. Foto: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC–CDMX) informó la detención de cinco personas presuntamente vinculadas al robo a mano armada cometido en un domicilio de la colonia San Juan de Aragón, en el que los responsables se hicieron pasar por barrenderos de la capital.

De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC–CDMX), las detenciones fueron resultado de trabajos de investigación y seguimiento a la denuncia, lo que permitió ubicar a los probables responsables en la alcaldía Iztacalco.

Vinculación con célula delictiva familiar

Según las indagatorias, las personas detenidas serían integrantes de una célula delictiva conformada por familiares, dedicada al robo a casa habitación y al narcomenudeo en la zona norte de la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que este grupo estaría relacionado con otros hechos delictivos en la capital, por lo que las investigaciones continúan para identificar y detener a más personas involucradas.

Aseguran droga y vestimenta utilizada en el robo

Durante la acción policial, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC–CDMX) aseguraron dosis de aparente droga, teléfonos celulares, así como dos camisolas y un pantalón color naranja, prendas que coinciden con la vestimenta utilizada por los asaltantes que simularon ser trabajadores de limpia.

Cinco detenidos uno es menor de edad

Por estos hechos, dos mujeres de 55 y 61 años, y tres hombres de 15, 31 y 38 años de edad fueron enterados de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado y el vehículo, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC–CDMX) informó que el caso se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y reiteró que se mantendrán las acciones para detener a todas las personas involucradas.

