“Me está siguiendo y tiene pistola”: tiktoker japonés denuncia intento de asalto en calles de CDMX

Video de intento de asalto a tiktoker se viralizó. Foto: GettyImages/Ilustrativa

En la Ciudad de México (CDMX), el tiktoker japonés @yuenmexico vivió el verdadero terror porque casi es asaltado cuando realizaba la grabación de un video.

Trae pistola

El joven nipón caminó por calles de la CDMX cuando se le acercó un individuo, el cual le pidió dinero, el tiktoker se negó a darle algunas monedas.

Usuarios dicen que no fue intento de asalto en CDMX

“Tiene pistola, no manches, me está siguiendo”, aseguró @yuenmexico. El clip en la plataforma de TikTok tiene más de 900 mil reproducciones, en los comentarios seguidores le indicaron que no fue un intento de robo, simplemente se le acercaron a pedir dinero:

“No te asaltó, no te quitó nada”

“Creo que hay que enseñarle a definir lo que es asaltar y acercarse”

“Te asustó, pero no te asaltó, cuídate mucho”

“Bienvenido a México, eso es común”

Muchos de los usuarios dijeron que el tiktoker quería decir que lo asustó y no lo asaltó, porque no se observó que le quitara alguna pertenencia.

En otro video, @yuenmexico estaba por el Monumento a la Revolución y de nuevo apareció el individuo que le pidió una moneda, supuestamente.

“Me da mucho miedo. Es la misma persona de ayer”, mencionó sorprendido el creador de contenido.

Al parecer al joven @yuenmexico le generó mucho miedo la persona que se le acercó a pedir dinero y confundió el famoso “taloneo” con un asalto.

En su último video en la plataforma de TikTok se le observó convivir con las integrantes de JNS y Kabah. Al parecer les regaló sake, la famosa bebida originaria de Japón.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]