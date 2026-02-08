Chamba en CDMX: Cuajimalpa abre feria del empleo 2026

GENERANDO AUDIO...

Feria del empleo. Foto: cortesía

Si estás en busca de trabajo, Cuajimalpa tiene una opción inmediata. La alcaldía realizará este miércoles 11 de febrero la primera Feria del Empleo 2026, un encuentro que reunirá a más de 60 empresas con vacantes disponibles para contratación inmediata.

El evento se llevará a cabo en la Explanada de la alcaldía, en un horario de 10:00 a 15:00 horas, con el objetivo de facilitar el contacto directo entre personas que buscan empleo y empresas de distintos sectores productivos.

Más de 60 empresas y vacantes disponibles

De acuerdo con la alcaldía, esta feria está diseñada para ampliar las oportunidades laborales de vecinas y vecinos de la demarcación, al ofrecer un espacio accesible donde los asistentes puedan conocer de primera mano la oferta de empleo disponible.

La convocatoria está abierta a personas con distintos perfiles laborales, niveles de experiencia y formación académica, lo que permite que tanto jóvenes como adultos puedan encontrar opciones acordes a sus habilidades.

Esta será la tercera feria del empleo organizada por la demarcación, luego de que durante 2025 se realizaron dos ediciones similares. La estrategia contempla además una feria más durante este año.

La alcaldía destacó que estas acciones buscan no solo atender la demanda de empleo, sino también fortalecer el tejido social y la cohesión comunitaria de las familias que viven en la demarcación.

¿Qué llevar y cómo participar?

Las autoridades invitaron a las personas interesadas a acudir con solicitud de empleo o currículum, recorrer los módulos de las empresas participantes y aprovechar la oportunidad de contacto directo con empleadores.

