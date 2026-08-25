Clausuran balneario en Bosques de Aragón por vender alcohol y perritos

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Balneario Bosques de Aragón. Fotos: Twitter @SEDEMA_CDMX

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) clausuró un balneario ubicado en Bosques de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, en el que se detectaron irregularidades, como venta de bebidas alcohólicas y crías de perros.

Sedema clausura balneario en San Juan de Aragón

El pasado 23 de agosto, la Sedema realizó una inspección al balneario del Bosque de San Juan de Aragón donde se realizaba el evento “Cabriones Elite”. Durante el recorrido se detectó el consumo de bebidas alcohólicas y actividades relacionadas con la venta de animales de compañía.

Debido a estas irregularidades, las autoridades realizaron el desalojo y clausura del establecimiento. El comunicado menciona que la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) se encargará de determinar las medidas y sanciones que se aplicarán.

“Esta instancia será la encargada de determinar las medidas y, en su caso, las sanciones y acciones necesarias para atender los posibles impactos ambientales derivados de las actividades realizadas en el sitio, a fin de garantizar la protección y el bienestar de los animales que pudieran encontrarse involucrados”, informó la Sedema.

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