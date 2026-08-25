La Unión de la Juventud Revolucionaria de México encabeza las movilizaciones en CDMX este 25 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este 25 de agosto. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 25 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Unión de la Juventud Revolucionaria de México.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 25 de agosto en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/qow4sIdkQg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 25, 2026

En total, están previstas:

7 concentraciones

3 cita agendada

1 rodada en patines

6 eventos de esparcimiento

13 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Concentraciones previstas durante la mañana

09:00 horas — Siembra Cultura, A.C. Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, en el cruce de Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: promover información confiable sobre cannabis, reducción de riesgos y bienestar integral. Aforo estimado: 40 personas. La ubicación podría generar tránsito lento en los alrededores de Melchor Ocampo, Reforma y Circuito Interior .

10:30 horas — Colectiva “Las Tonatzin” Lugar: Coordinación Territorial Iztapalapa 10, en Calzada Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur, zona de Paraje Zacatepec. Motivo: manifestación por presuntos actos de agresión física contra una de sus dirigentes. Actividad posterior: la agenda señala que durante el día se concentrarán también en el Zócalo capitalino . Aforo estimado: 40 personas. La propia agenda advierte que no se descarta afectación de vialidades durante sus actividades. La concentración en el Zócalo podría incrementar las complicaciones en el Centro Histórico.

11:00 horas — Unión de la Juventud Revolucionaria de México Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. Motivo: exigir justicia por compañeros asesinados y criminalizados por defender el derecho al trabajo, la tierra y causas sociales; también demandan un alto a las agresiones contra integrantes del Frente Popular Revolucionario. Aforo estimado: 60 personas. La organización no descarta la suma de otros grupos, por lo que podrían presentarse afectaciones adicionales en la zona de la Secretaría de Gobernación.

11:00 horas — Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175, colonia Doctores. Motivo: realizar una conferencia de prensa para exigir respeto al debido proceso y solicitar un cambio de medida cautelar para el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo. Aforo estimado: 40 personas.

11:00 horas — Iniciativa Ciudadana “Libertad para Morir”, A.C. Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ciudad Universitaria, Coyoacán. Motivo: recolección de firmas a favor de la iniciativa denominada “Ley de Asistencia Médica para Morir”, que busca permitir asistencia para una muerte digna a pacientes con enfermedades avanzadas o incurables. Aforo estimado: 40 personas.



Movilizaciones que permanecerán durante el día

Movimiento de Regeneración Sindical Horario: durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez. Motivo: instalación de mesas para recolectar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”. Aforo estimado: 30 personas. La presencia será principalmente en las inmediaciones del inmueble, aunque podrían registrarse afectaciones locales conforme avance la actividad.

Plataforma 4:20 — 12:00 horas Se realizará una jornada itinerante de recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños, así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica. La agenda contempla tres puntos: Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en Benito Juárez. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero. Aforo estimado: 45 personas. Al tratarse de una actividad itinerante, los conductores deben considerar posibles afectaciones momentáneas en los cruces señalados.



Cita agendada de la tarde

17:00 horas — Sociedad Cooperativa Unión Ecológica de Movilidad Dragón Lugar: Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, avenida Álvaro Obregón No. 269, colonia Roma Norte. Motivo: solicitar la entrega de permisos pendientes para poder trabajar y quedar regularizados. Aforo estimado: 15 personas.



Rodadas ciclistas: las afectaciones podrían extenderse hasta la noche

Además de las concentraciones, la agenda contempla varios recorridos ciclistas. Estos grupos pueden ocasionar cierres momentáneos o reducción de carriles mientras avanzan. La agenda de este tipo de actividades ha sido reportada de manera recurrente por medios que retoman información de la SSC.

06:00 horas — People for Bikes Coyoacán Salida: avenida Miguel Ángel de Quevedo No. 217, colonia Oxtopulco. Destino: Los Dinamos, colonia La Carbonera, Magdalena Contreras. Aforo: 20 ciclistas. Atención especial en Miguel Ángel de Quevedo y vialidades rumbo al poniente.

19:50 horas — Pedal y Taco Salida: Parque Tezontle, avenida Canal de Tezontle No. 1512, Iztapalapa. Destino: Plaza Tlaxcoaque, alcaldía Cuauhtémoc. Aforo: 20 ciclistas. El recorrido puede generar afectaciones temporales en vialidades de Iztapalapa, Iztacalco y el Centro.

20:00 horas — Primer aniversario “Alice’s Bike” Salida: Explanada de la alcaldía Azcapotzalco. Punto intermedio: Plaza Tlaxcoaque. Destino: Parque “La Torre”, en la colonia Presidente Madero. Aforo: 100 ciclistas. Es una de las rodadas con mayor aforo de la jornada.

20:15 horas — Ohtli Chiquxs Salida: Kiosco de la Alameda Central. Destino: Plaza Tlaxcoaque. Aforo: 25 personas. Atención en calles del Centro Histórico, particularmente durante el desplazamiento del contingente.

20:30 horas — Xochimilco en Bici Salida: Vips Vaqueritos, en Prolongación División del Norte No. 4901, colonia San Lorenzo la Cebada. Destino: Bosque de Tlalpan. Aforo: 20 ciclistas. Puede haber tránsito lento en División del Norte y vialidades de conexión hacia el sur de la capital.



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