CNTE y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 12 de junio
Este viernes 12 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 8 concentraciones
- 3 citas programada
- 1 rodadas ciclistas
- 10 eventos de esparcimiento
- 16 plantones
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
CNTE realizará mitin y podría afectar Paseo de la Reforma
La movilización con mayor número de asistentes previstos corresponde a la CNTE.
Detalles:
- Hora: 10:00 horas
- Punto 1: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Donceles 100, Centro Histórico
- Punto 2: Paseo de la Reforma y Circuito Interior, Bosque de Chapultepec I Sección
- Aforo estimado: 6 mil personas
Entre sus demandas se encuentran:
- Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007
- Reversión de la reforma educativa de 2019
- Regreso al sistema de pensiones sin Afores
- Incremento salarial del 100%
- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social
La organización prevé realizar un mitin en apoyo a la Comisión Nacional Única de Negociación y no se descartan afectaciones en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.
Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestarán en Gobernación
Los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizarán una manifestación en el marco de la jornada rumbo al 12 aniversario de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.
Detalles:
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez
- Aforo estimado: 500 personas
Los organizadores demandan avances en las investigaciones, acceso a información relacionada con archivos militares y continuidad en los mecanismos de acompañamiento especializado.
Las autoridades prevén el arribo de autobuses con estudiantes normalistas, por lo que podrían registrarse afectaciones en calles de la colonia Juárez.
Habitantes de Azcapotzalco convocan caminata por la paz
Vecinos de la alcaldía Azcapotzalco llevarán a cabo una actividad denominada “Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad”.
Detalles:
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Parque de la China
- Aforo estimado: 150 personas
La SSC no descarta que los participantes realicen una marcha hacia la sede de la alcaldía Azcapotzalco.
Otras concentraciones previstas en la capital
Colectivo “Territoria Feminista”
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Biblioteca Rosario Castellanos, colonia Hipódromo
- Aforo: 50 personas
Realizarán una asamblea informativa sobre el Presupuesto Participativo en la alcaldía Cuauhtémoc.
Laboratorio 4:20
- Hora: 12:00 horas
- Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez
- Aforo: 30 personas
Llevarán a cabo una jornada de recolección de firmas y actividades relacionadas con derechos de personas usuarias de cannabis.
Comunidad Artística y Poética de México
- Hora: 16:00 horas
- Lugar: Fundación Casa del Poeta, colonia Roma Norte
- Aforo: 50 personas
Convocan a un mitin en defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.
Centro Cultural de España en México
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Centro Histórico
- Aforo: 40 personas
Se realizará un foro sobre desigualdad, desapariciones y el contexto social durante el Mundial 2026.
Partido Comunista Revolucionario
- Hora: 18:00 horas
- Lugar: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, colonia San Rafael
- Aforo: 40 personas
Realizarán una charla sobre la situación política internacional.
Citas agendadas también podrían generar presencia de manifestantes
Entre las reuniones programadas destacan:
Pensionados de la Policía Auxiliar
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, colonia Doctores
- Aforo: 25 personas
Solicitarán homologación de pensiones con los salarios actuales.
Comerciantes del Centro Histórico
- Hora: 13:00 horas
- Lugar: Edificio de Gobierno de la Ciudad de México
- Aforo: 25 personas
Demandarán el retiro de vallas que restringen el acceso a calles del Centro Histórico.
Fundación “ASOCIVE”
- Durante el día
- Lugar: Oficinas centrales del Metro, colonia Centro
- Aforo: 20 personas
Pedirán la devolución de mobiliario retirado de distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.
Alternativas viales para este viernes
Ante las movilizaciones previstas, automovilistas pueden considerar las siguientes rutas alternas:
Por movilización de la CNTE
Evitar en la medida de lo posible:
- Paseo de la Reforma
- Circuito Interior
- Avenida Juárez
- Eje Central
Alternativas:
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte
- Eje 1 Oriente
- Viaducto Miguel Alemán
- Circuito Bicentenario
Por protesta en Gobernación
Posibles afectaciones en:
- Abraham González
- Bucareli
- Atenas
- General Prim
Alternativas:
- Balderas
- Insurgentes Centro
- Avenida Chapultepec
- Arcos de Belén
Por actividades en Centro Histórico
Posibles complicaciones en:
- Donceles
- Plaza de la Constitución
- República de Guatemala
- República de Brasil
Alternativas:
- Eje 1 Norte
- Fray Servando Teresa de Mier
- José María Izazaga
- Circunvalación
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