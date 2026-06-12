CNTE y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 12 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 12 de junio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 12 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 12 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/vlhAtclG4q — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 12, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

3 citas programada

1 rodadas ciclistas

10 eventos de esparcimiento

16 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

CNTE realizará mitin y podría afectar Paseo de la Reforma

La movilización con mayor número de asistentes previstos corresponde a la CNTE.

Detalles:

Hora: 10:00 horas

10:00 horas Punto 1: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Donceles 100, Centro Histórico

Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Donceles 100, Centro Histórico Punto 2: Paseo de la Reforma y Circuito Interior, Bosque de Chapultepec I Sección

Paseo de la Reforma y Circuito Interior, Bosque de Chapultepec I Sección Aforo estimado: 6 mil personas

Entre sus demandas se encuentran:

Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007

Reversión de la reforma educativa de 2019

Regreso al sistema de pensiones sin Afores

Incremento salarial del 100%

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

La organización prevé realizar un mitin en apoyo a la Comisión Nacional Única de Negociación y no se descartan afectaciones en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestarán en Gobernación

Los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizarán una manifestación en el marco de la jornada rumbo al 12 aniversario de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Detalles:

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez

Secretaría de Gobernación, Abraham González 48, colonia Juárez Aforo estimado: 500 personas

Los organizadores demandan avances en las investigaciones, acceso a información relacionada con archivos militares y continuidad en los mecanismos de acompañamiento especializado.

Las autoridades prevén el arribo de autobuses con estudiantes normalistas, por lo que podrían registrarse afectaciones en calles de la colonia Juárez.

Habitantes de Azcapotzalco convocan caminata por la paz

Vecinos de la alcaldía Azcapotzalco llevarán a cabo una actividad denominada “Caminata Ciudadana por la Paz y la Unidad”.

Detalles:

Hora: 09:00 horas

09:00 horas Lugar: Parque de la China

Parque de la China Aforo estimado: 150 personas

La SSC no descarta que los participantes realicen una marcha hacia la sede de la alcaldía Azcapotzalco.

Otras concentraciones previstas en la capital

Colectivo “Territoria Feminista”

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Biblioteca Rosario Castellanos, colonia Hipódromo

Biblioteca Rosario Castellanos, colonia Hipódromo Aforo: 50 personas

Realizarán una asamblea informativa sobre el Presupuesto Participativo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00 horas

12:00 horas Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez

Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez Aforo: 30 personas

Llevarán a cabo una jornada de recolección de firmas y actividades relacionadas con derechos de personas usuarias de cannabis.

Comunidad Artística y Poética de México

Hora: 16:00 horas

16:00 horas Lugar: Fundación Casa del Poeta, colonia Roma Norte

Fundación Casa del Poeta, colonia Roma Norte Aforo: 50 personas

Convocan a un mitin en defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde.

Centro Cultural de España en México

Hora: 17:00 horas

17:00 horas Lugar: Centro Histórico

Centro Histórico Aforo: 40 personas

Se realizará un foro sobre desigualdad, desapariciones y el contexto social durante el Mundial 2026.

Partido Comunista Revolucionario

Hora: 18:00 horas

18:00 horas Lugar: Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, colonia San Rafael

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, colonia San Rafael Aforo: 40 personas

Realizarán una charla sobre la situación política internacional.

Citas agendadas también podrían generar presencia de manifestantes

Entre las reuniones programadas destacan:

Pensionados de la Policía Auxiliar

Hora: 11:00 horas

11:00 horas Lugar: Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, colonia Doctores

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar, colonia Doctores Aforo: 25 personas

Solicitarán homologación de pensiones con los salarios actuales.

Comerciantes del Centro Histórico

Hora: 13:00 horas

13:00 horas Lugar: Edificio de Gobierno de la Ciudad de México

Edificio de Gobierno de la Ciudad de México Aforo: 25 personas

Demandarán el retiro de vallas que restringen el acceso a calles del Centro Histórico.

Fundación “ASOCIVE”

Durante el día

Lugar: Oficinas centrales del Metro, colonia Centro

Oficinas centrales del Metro, colonia Centro Aforo: 20 personas

Pedirán la devolución de mobiliario retirado de distintas estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

Alternativas viales para este viernes

Ante las movilizaciones previstas, automovilistas pueden considerar las siguientes rutas alternas:

Por movilización de la CNTE

Evitar en la medida de lo posible:

Paseo de la Reforma

Circuito Interior

Avenida Juárez

Eje Central

Alternativas:

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Viaducto Miguel Alemán

Circuito Bicentenario

Por protesta en Gobernación

Posibles afectaciones en:

Abraham González

Bucareli

Atenas

General Prim

Alternativas:

Balderas

Insurgentes Centro

Avenida Chapultepec

Arcos de Belén

Por actividades en Centro Histórico

Posibles complicaciones en:

Donceles

Plaza de la Constitución

República de Guatemala

República de Brasil

Alternativas:

Eje 1 Norte

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Circunvalación

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