Perros rescatados buscan hogar en CDMX: SSC saca convocatoria para adoptar un lomito

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Los perros en adopción necesitan atención y amor. Foto: Cuartoscuro

La Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México puso a disposición un catálogo de adopción con 150 perros rescatados que vivieron en condiciones de abandono y maltrato en la capital mexicana, con el objetivo de que tengan una nueva familia.

Para quienes deseen conocer a los amigos peludos que están en proceso de adopción de perros, pueden consultar sus perfiles en el siguiente enlace:

También pueden acudir a las oficinas de la Brigada de Vigilancia Animal, ubicadas en la avenida Manuel Ávila Camacho S/N, colonia Ciénega Grande, en la alcaldía Xochimilco, disponibles los 365 días del año, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Es importante considerar que todas las adopciones de los perros cuentan con un protocolo de seguimiento, que incluye visitas para conocer cómo se está adaptando el o la nueva integrante en el hogar, con el fin de asegurar su bienestar.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar a un perro?

Para poder adoptar, es importante cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)

Llenar el formulario de adopción

Las autoridades señalan que es deseable que los perritos lleguen a un hogar de manera exclusiva, sin la compañía de otros animales, para que puedan recibir atención total tras haber vivido una situación complicada.

Una vez cumplidos los requisitos, el personal de la Brigada de Vigilancia Animal traslada al lomito al domicilio para verificar que el espacio sea adecuado, especialmente considerando que muchos han pasado por situaciones de maltrato o accidentes, con el objetivo de evitar que se repita la historia.

Las actualizaciones sobre el catálogo de adopción pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales:

X: @SSC_CDMX

Facebook: Policía de la Ciudad de México

Instagram: @policia_cdmx

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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