Con asfalto rayado, murales y dolor, así luce el Puente de la Concordia a un mes de la explosión de pipa

El miedo y el recuerdo persisten. Foto: Jennifer Turrubiartes

Ha pasado un mes desde la explosión de la pipa en Iztapalapa Ciudad de México (CDMX), y el Puente de la Concordia muestra las huellas del siniestro, donde 31 personas perdieron la vida, 53 fueron hospitalizadas (con 44 dadas de alta), entre murales, grietas y el recuerdo vivo de las víctimas, la explosión de la pipa sigue presente.

Hoy, entre el asfalto agrietado, los murales rayados y las flores marchitas, el lugar sigue contando su historia.

El Puente de la Concordia: entre el dolor y la rutina tras explosión de pipa

El Puente de La Concordia es una conexión vital entre la CDMX y el Estado de México (Edomex), pero también un punto de memoria. A pesar del siniestro, la circulación de tráilers, pipas de agua y camiones con materiales continúa con normalidad tomando la curva hacia la autopista México-Puebla o Cuautla.

No hay letreros de límite de velocidad ni restricciones para vehículos pesados.

Aunque posterior al incidente, la Secretaría de Obras y Servicios realizó trabajos de remoción de escombros y reencarpetamiento, hoy, la vialidad ya muestra grietas y desgaste. Los señalamientos repuestos por dicha institución se mantienen intactos, pues los anteriores fueron removidos debido a los daños de la llamarada.

A unos metros, la vida cotidiana regresó con miedo; pues varias personas esperan el camión, entre montones de basura y murales pintados por autoridades que fueron rayados con frases como: “¿quién se vendió?” o “Traicionaron a la patria”.

“Sé que aquí fue el accidente, pero no tengo de otra, aquí tengo que esperar el camión”, cuenta para UnoTV Edwin Amaya Valdes, habitante de Chimalhuacán que toma su camión a unos metros del accidente.

“Estaría bien que no solo arreglaran donde fue la explosión, sino todo el camino, porque está feo y lleno de lodo, me da miedo que vuelva a pasar algo”. Edwin Amaya/usuario del Puente de la Concordia

Murales, altares y heridas abiertas en Puente de la Concordia tras incidente de pipa

Entre los árboles del área verde aledaña, permanecen en pie, cuatro troncos que han adquirido una tonalidad café debido al impacto de la explosión; estos se levantan como estatuas del recuerdo. En las columnas del puente, mensajes escritos por vecinos dicen: “En su memoria permanece” y “Sus vidas honran nuestro recuerdo”.

Veladoras, flores, peluches e imágenes religiosas aún permanecen firmes en algunos altares, iluminando los nombres de quienes perdieron la vida.

Del otro lado, en el conocido “Puente Peatonal de la Concordia”, se encuentra uno de los murales más visitados, es el que retrata a doña Alicia, la abuelita que dio su vida por salvar a su nieta Azul. La pintura, en tonos azul, naranja y gris, muestra a la mujer sosteniendo a la niña frente a una Virgen de Guadalupe. “Ese mural es como verla viva otra vez”, comenta una vecina.

Otro mural cercano, pintado con los colores de la bandera mexicana, lleva la frase “Santa Martha está de luto”. Su fuego pintado simboliza la justicia pendiente para las víctimas.

“Todavía hay miedo, dolor e incertidumbre”

A cuatro semanas del hecho, el miedo sigue latente entre los habitantes de Lomas de Zaragoza, colonia cercana al accidente. Yesenia Hernández, vecina de la zona que vivió el hecho, relató a UnoTV que aún sufre taquicardias cada vez que pasa un camión o pasa por el puente peatonal, pues este quedó con daños.

“Acudí a la Utopía San Miguel, ellos me canalizaron con un especialista en una asociación civil, todavía no puedo estar tranquila, cualquier ruido fuerte me altera y temo que el puente peatonal colapse, de por sin ya estaba feo por el trolebús y ahora cada que paso siento que se mueve”. Yesenia Hernández/ vecina de Lomas de Zaragoza

Por su parte, Alejandra, otra vecina, asegura que familiares de las víctimas de la explosión de la pipa, le han pedido a ella, su familia y conocidos que pese a la tristeza no lucren con la tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia:

“Todavía se siente muy feo, no es algo que se pueda superar. Hay dolor, hay miedo, y sobre todo respeto por quienes ya no están… los familiares nos han pedido que ya no se hable del tema, que dejemos descansar su memoria. No por olvido, sino por respeto. Pero uno pasa por aquí y es imposible no recordarlo… cada mural, cada flor, te lo vuelve a contar”. Alejandra/vecina de Lomas de Zaragoza

El silencio que piden las familias contrasta con el ruido constante de los tráileres que atraviesan el puente. La vida sigue, pero el dolor permanece, pintado en los muros y en la memoria de quienes lo vivieron.

