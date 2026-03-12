¿Cuándo será el Viacrucis de Iztapalapa 2026? Fechas y calles que cerrarán

GENERANDO AUDIO...

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, uno de los eventos religiosos más importantes de México, volverá a realizarse durante la Semana Santa de 2026, donde miles de fieles acompañarán el tradicional Viacrucis por calles de la alcaldía.

De acuerdo con el calendario litúrgico difundido por la Arquidiócesis Primada de México, la Semana Santa se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril de 2026, periodo en el que se realizan las escenificaciones religiosas más importantes, incluida la Pasión de Cristo.

Como cada año, el momento central será el Viernes Santo, cuando se realiza el Viacrucis que culmina con la crucifixión en el Cerro de la Estrella, donde se congregan miles de personas.

Fechas clave del Viacrucis de Iztapalapa 2026

Con base en el calendario de la Cuaresma y Semana Santa 2026, las actividades principales se desarrollarán en las siguientes fechas:

29 de marzo: Domingo de Ramos: inicio de las actividades con la entrada de Jesús a Jerusalén

2 de abril: Jueves Santo: representación de la Última Cena, lavatorio de pies y arresto de Jesús

3 de abril: Viernes Santo: Viacrucis por las calles de Iztapalapa y crucifixión en el Cerro de la Estrella

4 de abril: Sábado de Gloria: actos de reflexión y cierre de representaciones

5 de abril: Domingo de Resurrección: final de la Semana Santa

Durante el Viernes Santo se realiza el recorrido más importante, en el que el actor que representa a Jesús carga la cruz a lo largo de varios kilómetros acompañado por miles de participantes y espectadores.

Calles y zonas que suelen cerrar durante el Viacrucis

Aunque el operativo vial oficial suele anunciarse días antes del evento, tradicionalmente se aplican cierres en los ocho barrios de Iztapalapa, por donde pasa la representación de la Pasión de Cristo.

Entre las calles y puntos más relevantes del recorrido se encuentran:

Calle Aztecas, donde suele iniciar el recorrido del Viacrucis

Ayuntamiento, donde se representa la primera caída de Jesús

Allende y Cuauhtémoc, escenario de la segunda caída

Cuauhtémoc y Lerdo, punto de la tercera caída

Macroplaza de Iztapalapa

Calles cercanas al Jardín Cuitláhuac

Accesos al Cerro de la Estrella, donde se realiza la crucifixión

Eje 6 Sur

Calzada Ermita Iztapalapa

Avenida Javier Rojo Gómez

Avenida Año de Juárez

También se prevén restricciones en avenidas y calles de los barrios tradicionales de la alcaldía:

San Lucas

San Pablo

San Pedro

San José

La Asunción

Santa Bárbara

San Ignacio

San Miguel

En años anteriores, las autoridades capitalinas han implementado operativos de seguridad y movilidad, debido a que este evento puede reunir a más de dos millones de visitantes, además de cientos de actores y voluntarios que participan en la escenificación.

Tradición de más de 180 años en Iztapalapa

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa tiene más de 180 años de historia y es considerada una de las celebraciones religiosas más importantes de México.

Esta tradición comenzó en el siglo XIX tras una epidemia de cólera en la región y con el paso de los años se convirtió en una escenificación masiva en la que participan vecinos de los barrios originarios. Cada año, la representación recrea los momentos finales de la vida de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección, lo que la convierte en uno de los eventos más emblemáticos de la capital.

