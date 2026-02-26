Vacaciones de Semana Santa 2026: consulta aquí las fechas oficiales de la SEP

GENERANDO AUDIO...

Vacaciones Semana Santa 2026. Foto: Cuartoscuro.

Millones de estudiantes de educación básica esperan con ansias el periodo vacacional de Semana Santa 2026, que, de acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se llevará a cabo del 30 de marzo al 10 de abril.

Vacaciones de Semana Santa 2026

El calendario de la SEP establece que más de 23 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán dos semanas de vacaciones por Semana Santa.

Aunque de manera oficial el periodo vacacional iniciará el lunes 30 de marzo, los estudiantes podrán disfrutar de más días de descanso, ya que el viernes 27 de marzo se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no habrá clases, aunque el personal docente deberá acudir.

De esta forma, el último día de clases antes de las vacaciones de Semana Santa será el jueves 26 de marzo. El calendario establece que el viernes 10 de abril concluye el periodo vacacional, por lo que el retorno a las aulas está previsto para el lunes 13 de abril.

En total, los estudiantes de educación básica contarán con 17 días de descanso escolar.

Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Por qué cambia cada año la fecha de Semana Santa?

En la Iglesia católica, la mayoría de las fiestas religiosas se celebran en la misma fecha cada año; sin embargo, hay algunas celebraciones movibles, como la Semana Santa, que cambia de fecha.

El cuándo cae la Semana Santa se define de acuerdo con el calendario lunar, como lo informa el semanario Desde la Fe.

La explicación es que en la antigua Roma medían el tiempo de acuerdo con el Calendario solar, a fin de ordenar los momentos de siembra y cosecha, pues era fundamental conocer los ciclos de las estaciones. Sin embargo, las fiestas cristianas y judías se celebraban de acuerdo con los ciclos de la luna.

Y es que, según Biblia, la muerte de Jesús fue cercana a la Pascua judía, pues los evangelios relatan cómo Cristo celebra la cena pascual con sus discípulos, para recordar el momento de la salida del pueblo de Israel de Egipto.

