Cuaresma 2026: Profeco revela dónde comprar el filete de tilapia más barato y dónde está más caro

Durante la temporada de Cuaresma, el consumo de pescado aumenta considerablemente en México, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un monitoreo nacional para identificar los precios mínimos, máximos y promedio del filete de tilapia, uno de los productos más demandados en esta época.

El análisis se llevó a cabo del 23 al 27 de febrero de 2026 en diferentes establecimientos del país para orientar a los consumidores y evitar que paguen precios excesivos por este alimento.

Filetes de tilapia más caros según Profeco

De acuerdo con el monitoreo, algunos supermercados registraron precios muy elevados para el filete de tilapia fresco, por lo que Profeco recomienda comparar antes de comprar.

Los precios más economicos fueron:

93.90 pesos por kilo en tienda Ley en Saltillo, Coahuila

en tienda Ley en 99 pesos por kilo en Soriana Súper de Tijuana, Baja California , y tienda Ley, en Hermosillo, Sonora

en Soriana Súper de , y tienda Ley, en 115 pesos por kilo en tiendas Walmart Express, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, y Huixquilucan, Estado de México

Los precios más altos detectados fueron:

336 pesos por kilo en una tienda La Comer en Tlalnepantla, Estado de México

en una tienda La Comer en 314 pesos por kilo en tiendas H-E-B de León, Guanajuato , y Monterrey, Nuevo León

en tiendas H-E-B de , y 293 pesos por kilo en Sumesa de Atizapán de Zaragoza, Estado de México

En contraste, el precio promedio nacional para esta presentación fue de 179.87 pesos por kilogramo, lo que muestra una gran diferencia entre establecimientos.

Cuánto cuesta el filete de tilapia congelado

En el caso del filete de tilapia congelado, Profeco encontró precios más accesibles, aunque también con variaciones importantes dependiendo del lugar de compra.

Precios más baratos:

78 pesos por kilo en Pescadería Muñoz en Durango , Durango

en Pescadería Muñoz en , 80 pesos por kilo en Pescadería El Charal en Ciudad Juárez , Chihuahua , y en el Mercado Constitución en Guadalajara, Jalisco

en Pescadería El Charal en , , y en el Mercado Constitución en 93.50 pesos por kilo en tienda Ley de Durango, Durango

Precios más caros:

167 pesos por kilo en La Comer de Tlalnepantla, Estado de México , y en sucursales de Ciudad de México

en La Comer de , y en sucursales de 150 pesos por kilo en la Central de Abasto de Guadalajara, Jalisco, y en una pescadería de Cancún, Quintana Roo

Precios del filete de tilapia descongelado

Para la presentación descongelada, el precio promedio fue de 121.98 pesos por kilo, aunque también se detectaron diferencias importantes.

Precios más bajos:

98 pesos por kilo en Chedraui de Nezahualcóyotl, Estado de México

en Chedraui de 100 pesos por kilo en la Central de Abasto de Iztapalapa, Ciudad de México

en la Central de Abasto de 115 pesos por kilo en algunas tiendas Walmart de las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez, en Ciudad de México; Huixquilucan, Estado de México, y Cancún, Quintana Roo

Precios más altos:

150 pesos por kilo en mercados de Naucalpan, Esatdo de México , y Guadalajara, Jalisco; así como en una pescadería de Villahermosa.

en mercados de , y así como en una pescadería de Villahermosa. 149 pesos por kilo en Mega Soriana de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y Morelia, Michoacán.

¿Por qué se consume más tilapia en Cuaresma?

La tilapia es uno de los pescados más populares en México durante la Cuaresma porque es un alimento nutritivo y accesible. Este pescado blanco es bajo en grasa y calorías, además de aportar fósforo, potasio, vitaminas D, B3 y B9, así como ácidos grasos omega-3, nutrientes que contribuyen a una dieta saludable.

Debido al aumento en la demanda durante estas fechas, Profeco recomienda comparar precios en distintos establecimientos y consultar la plataforma “Quién es Quién en los Precios”, con el fin de evitar pagar de más por productos del mar.

