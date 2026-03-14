Cuidado con las apps “montadeudas”: así operan los fraudes de préstamos rápidos
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre el aumento de fraudes y extorsión digital a través de aplicaciones de préstamos rápidos, conocidas como “montadeudas”, que operan fuera del marco legal y utilizan información personal de los usuarios para intimidarlos y exigir pagos indebidos.
De acuerdo con la Policía Cibernética de la dependencia, estas plataformas suelen promocionarse en internet y tiendas de aplicaciones con promesas de créditos inmediatos, sin revisión en el buró de crédito y con requisitos mínimos.
Sin embargo, una vez instaladas en el teléfono, solicitan permisos invasivos, como acceso a contactos, cámara, galería y ubicación.
#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética advierte sobre casos de #Extorsión digital y #Fraudes perpetrados mediante aplicaciones no reguladas de préstamos rápidos, conocidas como #Montadeudas, en las que los ciberdelincuentes solicitan permisos invasivos y usan la información… pic.twitter.com/SYTm71I5ek— SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 14, 2026
Esa información posteriormente es utilizada para hostigar, amenazar o difamar a las personas solicitantes, e incluso a familiares o contactos cercanos.
Las autoridades también detectaron que estas aplicaciones depositan montos menores a los ofrecidos inicialmente y establecen intereses excesivos y plazos muy cortos de pago.
Cuando el usuario no puede cubrir la deuda, los operadores inician campañas de acoso digital, que pueden incluir amenazas, manipulación de imágenes o mensajes masivos para presionar el pago.
Consecuencias para las víctimas
La SSC señaló que quienes recurren a este tipo de plataformas suelen enfrentar pérdidas económicas, ansiedad y daños a su reputación, debido al hostigamiento y a la difusión de información personal.
Por ello, recomendó evitar descargar aplicaciones de préstamos que no estén registradas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Recomendaciones para evitar fraudes
La Policía Cibernética emitió varias recomendaciones para prevenir estos delitos:
- Verificar que la aplicación esté registrada ante la Condusef
- Revisar cuidadosamente los permisos que solicita la app
- No compartir datos personales o bancarios por redes sociales
- Investigar opiniones o denuncias sobre la plataforma
- Solicitar créditos únicamente en instituciones financieras reguladas
- No aceptar depósitos no solicitados
- Exigir contratos claros y por escrito antes de aceptar un préstamo
- Bloquear y denunciar números que realicen hostigamiento
Además, aconsejó guardar capturas de pantalla y evidencias en caso de amenazas.
Qué hacer si eres víctima
La SSC recomienda no ceder a las amenazas ni realizar pagos indebidos, ya que esto no detendrá el acoso.
En caso de ser víctima, se sugiere:
- Desinstalar la aplicación
- Cambiar contraseñas de cuentas personales
- Guardar evidencias del hostigamiento
- Presentar una denuncia ante las autoridades
Las personas afectadas pueden comunicarse con la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.
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