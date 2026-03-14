Cuidado con las apps “montadeudas”: así operan los fraudes de préstamos rápidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México advirtió sobre el aumento de fraudes y extorsión digital a través de aplicaciones de préstamos rápidos, conocidas como “montadeudas”, que operan fuera del marco legal y utilizan información personal de los usuarios para intimidarlos y exigir pagos indebidos.

De acuerdo con la Policía Cibernética de la dependencia, estas plataformas suelen promocionarse en internet y tiendas de aplicaciones con promesas de créditos inmediatos, sin revisión en el buró de crédito y con requisitos mínimos.

Sin embargo, una vez instaladas en el teléfono, solicitan permisos invasivos, como acceso a contactos, cámara, galería y ubicación.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética advierte sobre casos de #Extorsión digital y #Fraudes perpetrados mediante aplicaciones no reguladas de préstamos rápidos, conocidas como #Montadeudas, en las que los ciberdelincuentes solicitan permisos invasivos y usan la información… pic.twitter.com/SYTm71I5ek — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 14, 2026

Esa información posteriormente es utilizada para hostigar, amenazar o difamar a las personas solicitantes, e incluso a familiares o contactos cercanos.

Las autoridades también detectaron que estas aplicaciones depositan montos menores a los ofrecidos inicialmente y establecen intereses excesivos y plazos muy cortos de pago.

Cuando el usuario no puede cubrir la deuda, los operadores inician campañas de acoso digital, que pueden incluir amenazas, manipulación de imágenes o mensajes masivos para presionar el pago.

Consecuencias para las víctimas

La SSC señaló que quienes recurren a este tipo de plataformas suelen enfrentar pérdidas económicas, ansiedad y daños a su reputación, debido al hostigamiento y a la difusión de información personal.

Por ello, recomendó evitar descargar aplicaciones de préstamos que no estén registradas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Recomendaciones para evitar fraudes

La Policía Cibernética emitió varias recomendaciones para prevenir estos delitos:

Verificar que la aplicación esté registrada ante la Condusef

Revisar cuidadosamente los permisos que solicita la app

No compartir datos personales o bancarios por redes sociales

Investigar opiniones o denuncias sobre la plataforma

Solicitar créditos únicamente en instituciones financieras reguladas

No aceptar depósitos no solicitados

Exigir contratos claros y por escrito antes de aceptar un préstamo

Bloquear y denunciar números que realicen hostigamiento

Además, aconsejó guardar capturas de pantalla y evidencias en caso de amenazas.

Qué hacer si eres víctima

La SSC recomienda no ceder a las amenazas ni realizar pagos indebidos, ya que esto no detendrá el acoso.

En caso de ser víctima, se sugiere:

Desinstalar la aplicación

Cambiar contraseñas de cuentas personales

Guardar evidencias del hostigamiento

Presentar una denuncia ante las autoridades

Las personas afectadas pueden comunicarse con la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.