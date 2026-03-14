Detienen a cuatro colombianos por robo a mano armada de 739 piezas de plata

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Fotos: SSC CDMX

Policías de la SSC de la Ciudad de México detuvieron a cuatro hombres y recuperaron 739 piezas de joyería de plata, tras un robo a un ciudadano proveniente de Guerrero en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez.

El ciudadano afectado, que transportaba las piezas para entregarlas en una joyería de la colonia Centro, fue interceptado por los cuatro sospechosos, quienes lo amenazaron con una navaja y huyeron en un vehículo blanco. Gracias a la denuncia inmediata y seguimiento ciudadano, oficiales lograron ubicarlos y detenerlos tras una breve persecución.

Durante la revisión preventiva, se encontró una maleta con las 739 piezas de joyería, dinero en efectivo, dos teléfonos y una navaja. El valor aproximado de lo recuperado asciende a 400 mil pesos.

#Importante | Resultado de la pronta atención a una denuncia ciudadana, en @BJAlcaldia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a cuatro hombres y recuperaron 739 piezas de joyería de #plata robadas a una persona.



El ciudadano afectado provenía del estado de #Guerrero e iba a… pic.twitter.com/aHtCelLzb4 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 14, 2026

Detenidos y antecedentes

Los cuatro hombres, de 52, 48, 43 y 24 años, dijeron ser ciudadanos colombianos. Fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Se reveló que uno de los detenidos, de 43 años, ya contaba con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la CDMX por robo calificado y otras presentaciones ante el Ministerio Público por distintos delitos.

La SSC-CDMX invitó a la ciudadanía a usar la aplicación #MiPolicía para reportar delitos o solicitar apoyo. La acción refuerza la coordinación entre autoridades y vecinos para prevenir robos y otros delitos en la capital.

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