¿Vas al Vive Latino? Estas son las recomendaciones clave de la SSC-CDMX para eventos masivos

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Vive Latino. Foto: Cuartoscuro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó una serie de medidas dirigidas a asistentes de eventos masivos, como el Vive Latino, que se llevará a cabo este fin de semana en el Estadio GNP Seguros, con el objetivo de que los asistentes disfruten del evento.

Recomendaciones de la SSC-CDMX para eventos masivos como el Vive Latino

La dependencia capitalina difundió las acciones que los asistentes deben contemplar al acudir a eventos masivos, como el Vive Latino.

Precisó que antes de acudir a eventos masivos, las personas deben planificar su llegada a los recintos.

Entre las recomendaciones difundidas se encuentran:

Buscar rutas de acceso y alternativas para llegar al lugar del evento.

para llegar al lugar del evento. Utilizar ropa y calzado cómodo durante la jornada.

durante la jornada. Evitar llevar cinturón, mochila, objetos de vidrio o punzocortantes .

. Ubicar las salidas de emergencia y el servicio médico.

Estas medidas buscan facilitar el desplazamiento de los asistentes dentro del recinto donde se realicen eventos masivos en la Ciudad de México.

Las autoridades también recomendaron establecer previamente un punto de reunión con las personas que acompañen a los asistentes al Vive Latino u otros eventos masivos.

Las recomendaciones incluyen:

Acordar con acompañantes un punto de reunión .

. Respetar las indicaciones sobre el uso de las instalaciones .

. Evitar aglomeraciones durante el evento .

. Desalojar el inmueble de forma ordenada al finalizar las actividades.

La SSC-CDMX señaló que estas acciones buscan facilitar la movilidad y el control de los asistentes en espacios con gran concentración de personas.

Entre las indicaciones difundidas para eventos masivos, la dependencia capitalina también pidió a los asistentes verificar que cuenten con todas sus pertenencias al momento de retirarse del lugar.

Estas recomendaciones forman parte de la información preventiva que las autoridades comparten con el público que asiste al Vive Latino y a otros eventos masivos en la Ciudad de México.

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