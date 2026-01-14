Transportes que ofrecen viaje gratis a adultos mayores con Inapam en 2026

GENERANDO AUDIO...

Las personas adultas mayores que cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) pueden acceder a diversos servicios de transporte público gratuito en la Ciudad de México durante 2026.

Las y los adultos mayores en la Ciudad de México mantienen beneficios en materia de movilidad gracias a la credencial del Inapam, la cual permite acceder a descuentos y servicios gratuitos en distintos rubros, entre ellos alimentos, medicamentos y transporte público.

Durante 2026, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores mantiene vigentes los beneficios de transporte gratuito para las personas que presenten su credencial legible y vigente, lo que facilita su desplazamiento diario en la capital del país.

Transporte público gratuito para adultos mayores con Inapam

Éstos son los medios de transporte que ofrecen acceso sin costo a las personas adultas mayores que cuenten con credencial Inapam en la Ciudad de México:

Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC)

Las personas adultas mayores con credencial Inapam pueden ingresar de manera gratuita a todas las líneas del Metro de la Ciudad de México.

Metrobús

El servicio del Metrobús es gratuito en todas sus líneas y rutas para usuarios que presenten su credencial Inapam vigente.

Trolebús

Todas las rutas y líneas del Trolebús permiten el acceso gratuito a las personas adultas mayores con credencial Inapam.

Red de Transporte de Pasajeros (RTP)

La RTP, incluyendo rutas ordinarias, exprés y corredores, aplica tarifa gratuita para usuarios con credencial Inapam.

Tren Ligero

El Tren Ligero ofrece viajes gratuitos para personas adultas mayores con Inapam. La ruta es Taxqueña–Xochimilco.

Cablebús

El servicio del Cablebús es gratuito para personas adultas mayores con Inapam en las líneas ubicadas en las alcaldías:

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Requisitos para acceder al beneficio

Para hacer válidos los beneficios de transporte gratuito, es indispensable que las personas adultas mayores:

Presenten su credencial Inapam vigente

Que la identificación esté legible

La muestren al personal correspondiente cuando sea requerida

En caso de no cumplir con estos requisitos, el beneficio puede ser negado o revocado por la autoridad o el sistema de transporte.

