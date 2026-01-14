Metrobús Línea 5 se queda sin servicio hoy en algunas estaciones

GENERANDO AUDIO...

Anuncian cierre de estaciones del Metrobús. Foto: Cuartoscuro

El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) informó que se suspenderá el servicio de dos estaciones de la Línea 5, esto debido a las obras de mantenimiento nocturno que se realizarán este miércoles 14 de enero. A los usuarios se les pide planificar con tiempo sus traslados para minimizar las afectaciones.

Cierran estaciones de la Línea 5 del Metrobús por mantenimiento

Esta semana, el Metrobús comenzó con una serie de cierres temporales en algunas estaciones de la Línea 5 para realizar obras de mantenimiento. Para afectar a los usuarios lo menos posible, los trabajos se realizan durante la noche.

Hoy miércoles, 14 de enero, no habrá servicio en las estaciones de La Virgen y Muyuguarda, a partir de las 20:00 horas y hasta el cierre de actividades. En caso de verse afectados por el cierre, estas son las estaciones cercanas que se pueden usar como alternativas.

La Virgen: Manuela Sáenz (dirección Río de los Remedios) y Tepetlapa (dirección Preparatoria 1)

Manuela Sáenz (dirección Río de los Remedios) y Tepetlapa (dirección Preparatoria 1) Muyuguarda: Cañaverales (dirección Río de los Remedios) y Circuito Cuemanco (dirección Preparatoria 1)

A los usuarios se les recuerda que en la página oficial pueden consultar el estado de servicio de todas las Líneas del Metrobús. El sitio se actualiza constantemente, por lo que es una buena opción para conocer sobre afectaciones y retrasos en las estaciones.

