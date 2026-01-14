Protestas por Refugio Franciscano, entre las principales de este 14 de enero en CDMX
Este miércoles 14 de enero habrá 19 protestas, citas agendadas y rodadas ciclistas que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX). Destacan manifestaciones relacionadas al Refugio Franciscano, donde más de 900 animales que sufrían maltrato fueron rescatados.
De forma específica, habrá 12 concentraciones, dos citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y distintos eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 14 de enero, destacan protestas en CDMX relacionadas al Refugio Franciscano y los animales reubicados que sufrían maltrato.
Protestas en CDMX para este 14 de enero
Vecinos de la Colonia Fuentes Brotantes
- Hora: 06:30
- Lugar: Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes, Alc. Tlalpan
- Motivo: Rechazo al proyecto de estación “Ceforma” del Cablebús
- Aforo: 50
Sindicato Mexicano de Electricistas
- Hora: 08:00
- Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. Insurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón
- Motivo: Exigen cumplimiento de acuerdos de reinserción laboral y pagos de jubilaciones
- Aforo: 1,500
Vecinos del Pueblo de San Juan de Aragón
- Hora: 08:00
- Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero
- Motivo: Exigen cancelación del proyecto “Utopía” y transparencia en manejo de animales del Refugio Franciscano
- Aforo: 70
Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional
- Hora: 08:00
- Lugar: Anillo Periférico Sur y Picacho Ajusco, Tlalpan
- Motivo: Exigen diálogo con autoridades educativas y cumplimiento de acuerdos pendientes
- Aforo: 80
Operadores de rutas de transporte público de la zona oriente del Estado de México
- Hora: 09:00
- Lugar: Calz. Ignacio Zaragoza, Col. Santa Martha Acatitla, Iztapalapa
- Motivo: Denuncian inseguridad, robo de autopartes y extorsiones
- Aforo: 40
Integrantes del Refugio Franciscano A.C.
- Hora: 10:00
- Lugar: Zócalo capitalino, Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen información sobre animales retirados tras desalojo
- Aforo: 60
Colectivo “Ciudad Detalle”
- Hora: 19:00
- Lugar: Estación Chabacano del Metro
- Motivo: Defensa del uso libre y democrático del espacio público
- Aforo: 20
Comunidad Estudiantil de la Facultad de Arquitectura, UNAM
- Hora: 17:00
- Lugar: Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Coyoacán
- Motivo: Entrega de instalaciones y conclusión de paro
- Aforo: 50
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 13:00
- Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Iztacalco (bajo puente)
- Motivo: Talleres sobre reducción de riesgos en uso de drogas
- Aforo: 30
Colectiva “Minerva”
- Hora: 13:00
- Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, Col. San Rafael
- Motivo: Exigen justicia para víctima de violencia familiar
- Aforo: 20
Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX
- Hora: 17:00
- Lugar: Explanada de la Alcaldía Iztacalco
- Motivo: Primera Asamblea de Unidades Habitacionales
- Aforo: 90
Comunidad Estudiantil de la ENP 5 “José Vasconcelos”
- Hora: 12:30
- Lugar: Escuela Nacional Preparatoria 5, Tlalpan
- Motivo: Mesa de trabajo con autoridades del plantel
- Aforo: 20
CITAS AGENDADAS
Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “PILARES”
- Hora: 11:00
- Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Álvaro Obregón
- Motivo: Reconocimiento laboral y basificación
- Aforo: 30
Estudiantes de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”
- Hora: 12:00
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, Centro Histórico
- Motivo: Rechazo a reubicación del plantel a Texcoco
- Aforo: 25
RODADAS CICLISTAS
Al Mirador Fuentes Brotantes “Ohtlichiqxs”
- Hora: 19:45
- Lugar: Kiosko Alameda Central
- Destino: Mirador Fuentes Brotantes, Tlalpan
- Aforo: 50
Rodadas ciclistas
A la Alameda Sur Coyoacán “Los Biker’s del Sol”
- Hora: 20:00
- Lugar: Monumento Sol Rojo
- Destino: Alameda Sur, Coyoacán
- Aforo: 25
A la Casa Chueca Acoxpa “Amigos en Bici y BadBikers”
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Hundido
- Destino: Casa Chueca Acoxpa, Tlalpan
- Aforo: 25
Hacia Segunda Sección del Bosque de Chapultepec “Cletos Nocturnos”
- Hora: 21:30
- Lugar: Búnker Cletero, Del Valle
- Destino: Bosque de Chapultepec, 2a sección
- Aforo: 25
Al Museo Soumaya “Glotones Bikers”
- Hora: 20:30
- Lugar: Parque Fuente Huie Itzcoatl, Iztapalapa
- Destino: Museo Soumaya, Miguel Hidalgo
- Aforo: 20
Por estas protestas y concentraciones en CDMX para este 14 de enero, se recomienda a la ciudadanía salir con tiempo y tomar rutas alternas.