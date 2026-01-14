Protestas por Refugio Franciscano, entre las principales de este 14 de enero en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Habrá 12 concentraciones en la capital. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 14 de enero habrá 19 protestas, citas agendadas y rodadas ciclistas que podrían generar tráfico en distintas zonas de la Ciudad de México (CDMX). Destacan manifestaciones relacionadas al Refugio Franciscano, donde más de 900 animales que sufrían maltrato fueron rescatados.

De forma específica, habrá 12 concentraciones, dos citas agendadas, cinco rodadas ciclistas y distintos eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 14 de enero, destacan protestas en CDMX relacionadas al Refugio Franciscano y los animales reubicados que sufrían maltrato.

Protestas en CDMX para este 14 de enero

Vecinos de la Colonia Fuentes Brotantes

Hora: 06:30

06:30 Lugar: Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes, Alc. Tlalpan

Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes, Alc. Tlalpan Motivo: Rechazo al proyecto de estación “Ceforma” del Cablebús

Rechazo al proyecto de estación “Ceforma” del Cablebús Aforo: 50

Sindicato Mexicano de Electricistas

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. Insurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Av. Insurgentes Sur 1931, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón Motivo: Exigen cumplimiento de acuerdos de reinserción laboral y pagos de jubilaciones

Exigen cumplimiento de acuerdos de reinserción laboral y pagos de jubilaciones Aforo: 1,500

Vecinos del Pueblo de San Juan de Aragón

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero

Deportivo Hermanos Galeana, Gustavo A. Madero Motivo: Exigen cancelación del proyecto “Utopía” y transparencia en manejo de animales del Refugio Franciscano

Exigen cancelación del proyecto “Utopía” y transparencia en manejo de animales del Refugio Franciscano Aforo: 70

Organización de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional

Hora: 08:00

08:00 Lugar: Anillo Periférico Sur y Picacho Ajusco, Tlalpan

Anillo Periférico Sur y Picacho Ajusco, Tlalpan Motivo: Exigen diálogo con autoridades educativas y cumplimiento de acuerdos pendientes

Exigen diálogo con autoridades educativas y cumplimiento de acuerdos pendientes Aforo: 80

Operadores de rutas de transporte público de la zona oriente del Estado de México

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Calz. Ignacio Zaragoza, Col. Santa Martha Acatitla, Iztapalapa

Calz. Ignacio Zaragoza, Col. Santa Martha Acatitla, Iztapalapa Motivo: Denuncian inseguridad, robo de autopartes y extorsiones

Denuncian inseguridad, robo de autopartes y extorsiones Aforo: 40

Integrantes del Refugio Franciscano A.C.

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Zócalo capitalino, Cuauhtémoc

Zócalo capitalino, Cuauhtémoc Motivo: Exigen información sobre animales retirados tras desalojo

Exigen información sobre animales retirados tras desalojo Aforo: 60

Colectivo “Ciudad Detalle”

Hora: 19:00

19:00 Lugar: Estación Chabacano del Metro

Estación Chabacano del Metro Motivo: Defensa del uso libre y democrático del espacio público

Defensa del uso libre y democrático del espacio público Aforo: 20

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Arquitectura, UNAM

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Coyoacán

Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria, Coyoacán Motivo: Entrega de instalaciones y conclusión de paro

Entrega de instalaciones y conclusión de paro Aforo: 50

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Av. Río Churubusco y Añil, Iztacalco (bajo puente)

Av. Río Churubusco y Añil, Iztacalco (bajo puente) Motivo: Talleres sobre reducción de riesgos en uso de drogas

Talleres sobre reducción de riesgos en uso de drogas Aforo: 30

Colectiva “Minerva”

Hora: 13:00

13:00 Lugar: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, Col. San Rafael

Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales, Col. San Rafael Motivo: Exigen justicia para víctima de violencia familiar

Exigen justicia para víctima de violencia familiar Aforo: 20

Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX

Hora: 17:00

17:00 Lugar: Explanada de la Alcaldía Iztacalco

Explanada de la Alcaldía Iztacalco Motivo: Primera Asamblea de Unidades Habitacionales

Primera Asamblea de Unidades Habitacionales Aforo: 90

Comunidad Estudiantil de la ENP 5 “José Vasconcelos”

Hora: 12:30

12:30 Lugar: Escuela Nacional Preparatoria 5, Tlalpan

Escuela Nacional Preparatoria 5, Tlalpan Motivo: Mesa de trabajo con autoridades del plantel

Mesa de trabajo con autoridades del plantel Aforo: 20

CITAS AGENDADAS

Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “PILARES”

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Álvaro Obregón

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Álvaro Obregón Motivo: Reconocimiento laboral y basificación

Reconocimiento laboral y basificación Aforo: 30

Estudiantes de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”

Hora: 12:00

12:00 Lugar: Secretaría de Educación Pública, Centro Histórico

Secretaría de Educación Pública, Centro Histórico Motivo: Rechazo a reubicación del plantel a Texcoco

Rechazo a reubicación del plantel a Texcoco Aforo: 25

RODADAS CICLISTAS

Al Mirador Fuentes Brotantes “Ohtlichiqxs”

Hora: 19:45

19:45 Lugar: Kiosko Alameda Central

Kiosko Alameda Central Destino: Mirador Fuentes Brotantes, Tlalpan

Mirador Fuentes Brotantes, Tlalpan Aforo: 50

Rodadas ciclistas

A la Alameda Sur Coyoacán “Los Biker’s del Sol”

Hora: 20:00

20:00 Lugar: Monumento Sol Rojo

Monumento Sol Rojo Destino: Alameda Sur, Coyoacán

Alameda Sur, Coyoacán Aforo: 25

A la Casa Chueca Acoxpa “Amigos en Bici y BadBikers”

Hora: 21:00

21:00 Lugar: Parque Hundido

Parque Hundido Destino: Casa Chueca Acoxpa, Tlalpan

Casa Chueca Acoxpa, Tlalpan Aforo: 25

Hacia Segunda Sección del Bosque de Chapultepec “Cletos Nocturnos”

Hora: 21:30

21:30 Lugar: Búnker Cletero, Del Valle

Búnker Cletero, Del Valle Destino: Bosque de Chapultepec, 2a sección

Bosque de Chapultepec, 2a sección Aforo: 25

Al Museo Soumaya “Glotones Bikers”

Hora: 20:30

20:30 Lugar: Parque Fuente Huie Itzcoatl, Iztapalapa

Parque Fuente Huie Itzcoatl, Iztapalapa Destino: Museo Soumaya, Miguel Hidalgo

Museo Soumaya, Miguel Hidalgo Aforo: 20

Por estas protestas y concentraciones en CDMX para este 14 de enero, se recomienda a la ciudadanía salir con tiempo y tomar rutas alternas.

