Estudiantes del IPN encabezan las movilizaciones en CDMX este 30 de junio

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Protesta de estudiantes del IPN. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 30 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 30 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/Hb4yqwq6IC — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

7 concentraciones

4 citas agendadas

4 rodadas ciclistas

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas

Marcha estudiantil del IPN

La principal movilización del día será encabezada por la Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Zacatenco.

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Salida: Instalaciones de Canal Once, Manuel Carpio No. 475, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo.

Instalaciones de Canal Once, Manuel Carpio No. 475, colonia Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo. Destino: Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Glorieta del Ahuehuete, sobre Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Demanda: Difundir la situación de las unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y exigir el cumplimiento de su pliego petitorio.

Difundir la situación de las unidades académicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y exigir el cumplimiento de su pliego petitorio. Asistencia estimada: 120 personas.

Vialidades que podrían verse afectadas

Manuel Carpio.

Circuito Interior.

Marina Nacional.

Paseo de la Reforma.

Glorieta del Ahuehuete.

Niza.

Concentraciones y manifestaciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Desde las 06:30 horas

Estación Portales (Línea 2 del Metro).

Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y 6).

Los integrantes partirán rumbo al Cerro del Guerrero para realizar una jornada de búsqueda de personas desaparecidas.

Aforo estimado: 60 personas.

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: 09:30 horas.

09:30 horas. Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Iztapalapa.

Solicitan la revisión de un proceso judicial relacionado con un caso de feminicidio.

Fundación IRIS

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Solicitarán información sobre el estado de diversas denuncias.

Colectivo Luciérnagas Buscadoras

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Calzada de Tlalpan y Ermita Iztapalapa.

Realizarán la actividad denominada “Cascarita Contra el Olvido y Pega de Fichas de Búsqueda” para visibilizar a personas desaparecidas.

Movimiento de Indígenas Artesanos de la Ciudad de México

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno, colonia Obrera.

Solicitan espacios para la venta de artesanías en la Alameda Central.

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Paseo de la Reforma y Bucareli.

Buscarán una audiencia con autoridades de la Secretaría de Gobierno.

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 14:30 horas.

14:30 horas. Lugar: Auditorio Nacional.

Instalarán un plantón para exigir la devolución de animales retirados durante el desalojo del Refugio Franciscano.

Colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos”

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Glorieta del Ahuehuete.

Llevarán a cabo una “Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido” para visibilizar la problemática de personas desaparecidas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Durante el día.

Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), alcaldía Benito Juárez.

Instalarán mesas para la recolección de firmas en el marco de la caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

Asociación Civil de Camioneros y Restauranteros TAMEXUN

Durante el día.

Lugar: Secretaría de Gobernación.

Solicitan atención sobre temas de seguridad relacionados con Jilotzingo, Estado de México.

Artesanos Unidos Emiliano Zapata A.C.

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Lugar: Zócalo capitalino.

Piden espacios para la venta de artesanías, programas de vivienda y empleo.

Rodadas ciclistas programadas

También habrá recorridos ciclistas que podrían ocasionar cierres parciales.

06:00 horas People for Bikes Coyoacán. Ruta hacia Los Dinamos.

06:00 horas People for Bikes Polanco. Destino Bosque de Chapultepec.

17:30 horas Lowlife Bikers Azcapotzalco. Hacia el Ángel de la Independencia.

19:45 horas Ohtlichiquxs. De la Alameda Central al Obelisco de Tlalnepantla.



Alternativas viales

Si tienes previsto circular por las zonas donde habrá movilizaciones, estas son algunas rutas que pueden ayudarte a evitar congestionamientos:

En la zona de Paseo de la Reforma

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Eje 2 Norte.

Río San Joaquín.

Para evitar Calzada de Tlalpan

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Universidad.

División del Norte.

Eje 5 Sur.

En la zona centro

José María Izazaga.

Fray Servando Teresa de Mier.

Eje 1 Oriente.

Eje 1 Norte.

Avenida Hidalgo (según las condiciones del tránsito).

Hacia Iztapalapa

Eje 5 Sur.

Periférico Oriente.

Ermita Iztapalapa.

Avenida Tláhuac (dependiendo del punto de destino).

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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