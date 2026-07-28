Ferrocarrileros encabezan las movilizaciones en CDMX este 28 de julio

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Movilizaciones en CDMX este 28 de julio. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 28 de julio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Gran Comisión Ferrocarrilera.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este martes 28 de julio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/0qNAeR6pkB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 28, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

3 concentraciones

4 citas agendadas

4 rodadas ciclistas

11 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha programada

Gran Comisión Ferrocarrilera

Hora: 09:30 horas.

09:30 horas. Punto de partida: Torre del Caballito, Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Torre del Caballito, Paseo de la Reforma No. 10, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. Destino: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, colonia Juárez. Motivo: Exigir la aprobación de un Plan de Justicia Social para trabajadores ferrocarrileros, la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos y la integración de un padrón único de extrabajadores ferroviarios.

Exigir la aprobación de un Plan de Justicia Social para trabajadores ferrocarrileros, la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos y la integración de un padrón único de extrabajadores ferroviarios. Organizaciones de apoyo: Fraternidad de Rieleros y Movimiento Nacional de Ex Ferrocarrileros.

Fraternidad de Rieleros y Movimiento Nacional de Ex Ferrocarrileros. Aforo estimado: 400 personas.

400 personas. Posibles afectaciones: Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Bucareli, Abraham González y calles del Centro.

Concentraciones previstas

Aspirantes a licenciatura de la UNAM

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

Torre de Rectoría, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán. Motivo: Solicitan respeto a los resultados del proceso de admisión 2026 y rechazan una posible evaluación presencial.

Solicitan respeto a los resultados del proceso de admisión 2026 y rechazan una posible evaluación presencial. Aforo estimado: 200 personas.

200 personas. Observación: No se descarta una marcha dentro de Ciudad Universitaria o afectaciones sobre Insurgentes Sur.

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc.

Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc. Motivo: Jornada de recolección de firmas y difusión sobre derechos y legislación en materia de cannabis.

Jornada de recolección de firmas y difusión sobre derechos y legislación en materia de cannabis. Aforo estimado: 30 personas.

Movimiento de Regeneración Sindical

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, Benito Juárez. Motivo: Recolección de firmas en el marco de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador.

Recolección de firmas en el marco de la Caravana por el Derecho y la Justicia del Trabajador. Aforo estimado: 30 personas.

Citas agendadas

Grupo Artesanal Indígena Triqui

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Lugar: Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Xocongo No. 131, colonia Tránsito, Cuauhtémoc.

Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Xocongo No. 131, colonia Tránsito, Cuauhtémoc. Motivo: Solicitan apoyo jurídico relacionado con un accidente de tránsito y la reparación del daño.

Solicitan apoyo jurídico relacionado con un accidente de tránsito y la reparación del daño. Aforo estimado: 5 personas.

Frente Popular Francisco Villa

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobierno, José María Pino Suárez No. 15, Centro Histórico.

Secretaría de Gobierno, José María Pino Suárez No. 15, Centro Histórico. Motivo: Solicitan servicios urbanos y mayor seguridad para una unidad habitacional en Iztapalapa.

Solicitan servicios urbanos y mayor seguridad para una unidad habitacional en Iztapalapa. Aforo estimado: 35 personas.

Comerciantes de Plaza Solidaridad

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera.

Oficinas alternas de la Secretaría de Gobierno, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera. Motivo: Solicitan autorización para continuar con su actividad comercial durante toda la semana.

Solicitan autorización para continuar con su actividad comercial durante toda la semana. Aforo estimado: 30 personas.

Trabajadores del Colegio de Bachilleres

Hora: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, avenida Universidad No. 1200, colonia Xoco, Benito Juárez.

Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico, avenida Universidad No. 1200, colonia Xoco, Benito Juárez. Motivo: Reunión con autoridades para tratar el cumplimiento del contrato colectivo y temas relacionados con la nueva malla curricular.

Reunión con autoridades para tratar el cumplimiento del contrato colectivo y temas relacionados con la nueva malla curricular. Aforo estimado: 20 personas.

Rodadas ciclistas

Durante el día también se tienen previstas varias rodadas recreativas que podrían generar cierres parciales en distintos puntos de la capital.