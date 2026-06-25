Festejos en CDMX por triunfo del Tri terminan con basura y saldo blanco, informa SSC

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó que los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en un partido internacional dejaron un saldo blanco, pese a la alta concentración de personas, consumo de alcohol en vía pública y la acumulación de basura en distintos puntos como Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino. De acuerdo con el secretario Pablo Vázquez Camacho, se desplegó un operativo especial para garantizar la seguridad de los asistentes.

Festejos en CDMX: 800 mil personas y operativo de seguridad

El titular de la SSC CDMX, Pablo Vázquez Camacho, detalló en entrevista para el noticiero “A las Nueve en Uno” que alrededor de 800 mil personas participaron en los festejos en distintos puntos de la capital.

Explicó que el operativo inició desde un día antes del partido y se extendió hasta la madrugada, con participación de policías, Protección Civil y personal de otras áreas del Gobierno capitalino.

Ley seca y control del alcohol en vía pública

Durante la jornada se aplicaron medidas de restricción como la ley seca en zonas de alta concentración como el Ángel de la Independencia, el Zócalo y Paseo de la Reforma.

El funcionario señaló que se retiraron latas y botellas de alcohol como parte de una estrategia preventiva, aunque reconoció que por la magnitud del evento hubo consumo en algunos puntos.

“Sería ingenuo pensar que no hubiera consumo en un festejo de estas dimensiones”, señaló el secretario, al subrayar que el objetivo fue reducir riesgos y mantener el orden.

Sin detenidos relevantes y con saldo blanco

Vázquez Camacho aseguró que, pese a la gran concentración de personas, no se registraron incidentes graves y el saldo fue positivo.

Indicó que la estrategia se basó en la mitigación de riesgos, con acciones estratégicas y presencia focalizada de elementos de seguridad en zonas clave.

Basura y limpieza tras los festejos en CDMX

Tras la celebración, el corredor Reforma–Zócalo amaneció con toneladas de basura y zonas encharcadas por la lluvia registrada durante la noche.

Trabajadores de limpia realizaron labores desde primeras horas del día para restablecer las condiciones del espacio público.

Nuevas medidas y evaluación de operativos

El secretario señaló que el gobierno capitalino evaluará mejoras para próximos eventos masivos, como la posible instalación de más pantallas para dispersar multitudes y reducir aglomeraciones.

También adelantó que se revisará el despliegue operativo junto con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para fortalecer la seguridad en futuras celebraciones.

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